«Купили дачу и теперь муж каждые выходные воплощает там свои идеи» 2 15.07.2018, 11:32

Дача для белоруса – это праздник или наказание?

Купить готовую дачу и переделать под себя — это сложное занятие или увлекательное? Читательница tut.by Алла в своей «Дачной истории» уверяет: муж Владимир теперь каждые выходные воплощает свои дачные задумки — получается красиво и в радость:

«Как тепло и уютно сидеть во время дождя возле жаркой печки. А какое наслаждение испытываешь, собравшись теплой звездной ночью возле мангала, наблюдая за искрящимся пламенем огня. Ранние рассветы, утреннюю росу, свисающие гроздья винограда, радугу цветов не увидит тот, кто не имеет дачи.

Желание приобрести загородный домик с небольшим участком у нас в семье появилось, когда мы побывали в гостях на даче у друзей. Краски природы, дружная компания, задушевные беседы у костра сделали свое дело. И мы тоже захотели иметь райский уголок.

Искали мы такой «уголок» долго, зимой. Ехали к очередному загородному домику и увидели поразительную красоту: белые стволы берез, ёлочки, укутанные снежными шапками, стройные сосны-великаны. И среди этой первозданной природы — разноцветные домики, покрытые «снежными» крышами. Участок с небольшим аккуратным двухэтажным домиком, который мы смотрели, оказался на окраине поселка, возле леса. Недалеко от города, всего 15 километров. И мы приняли окончательное решение — купить эту дачу.

С наступлением весны обнаружили, что не все, что там имелось, нас устраивало. Хотелось все переделать на свой лад, сделать наш участок сказочным. Начали появляться идеи дачной перестройки. Генератором и внедрителем этих идей в жизнь стал мой муж.

Первое, что он сделал, оборудовал небольшую открытую веранду, где можно было попить чаю или пообедать в семейном кругу прямо на свежем воздухе в окружении зелени винограда. Но к нам стали заезжать друзья. И для большей компании этой веранды оказалось мало. И тогда возникла идея строительства беседки.

Мой муж ответственно подошел к ее созданию и задумал построить беседку с элементами кованой ограды. Для этого он сам сделал три станка трубогиба для холодной ковки, освоил несколько профессий: жестянщика, кровельщика, столяра-плотника и даже портного, т.к. шторы он шил тоже сам.

Даже не верится, что бывший летчик гражданской авиации смог это все осилить один. В процессе создания возникли новые идеи: фамильный герб-флюгер, камин-кострище посреди длинного деревянного стола, кованые скамейки и даже виноградная лоза в технике чеканки.

Друзья называют нашу беседку произведением искусства. К тому же она очень удобна.

В холодную погоду можно греться прямо не отходя от стола, любуясь языками пламени.

Володя так вошел в азарт, что свои идеи он только и успевал воплощать в жизнь. Все свои выходные он проводил на даче, работая над ее неповторимостью.

Фонтан с подсветкой и круговоротом воды в стиле альпийской горки получился удивительной красоты, особенно в темное время суток .

И днем и ночью наш водоем «охраняет» огромная черепаха, хранящая внутри «останки прошлого» — строительный мусор.

Дорожка из тротуарной плитки двухцветная — уж очень мужу хотелось внести питерский орнамент, характерный для любимого города. На эту дорожку пошло 3500 плиток-кирпичиков.

Для осуществления своих сумасшедших идей Владимир оборудовал рабочую зону возле гаража, отдекарировав ее поликарбонатной желтой крышей «пусть всегда будет солнце» и «вечнозеленой» декоративной сеткой с лианами».