Путин идет той же тропой, что и его любимый СССР Телеграм-канал «СерпомПо»

15.07.2018, 11:44

НАТО еще более сплочен, чем прежде.

Завершился саммит НАТО. "Я считаю, что НАТО теперь более сплочено, чем до этого саммита", - сказал после встречи в верхах генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

Это хороший повод подвести краткий итог направленной против стран НАТО внешней и военной политики Путина, министра Лаврова и российского руководства в целом.

Политика Путина в отношении Запада отбросила всё, что было создано в период перестройки Горбачева и получило развитие в 90-е годы. Она основана на представлении о НАТО как о противнице России. И, если это так, то задача российского руководства в том, чтобы, во-первых, помешать сплочению стран НАТО и, во-вторых, не допустить вступления в НАТО новых членов, прежде всего, Украины и Грузии.

Эта политика оказалась неудачна во всех отношениях. Прежде всего, Путин добился сплочения стран НАТО, их согласия увеличить расходы на оборону, решения реагировать на угрозы со стороны России, подобные тем, которые были в марте 2014 года.

Несомненно, что оборонительный потенциал НАТО укрепляется и, прежде всего, страны Балтии, будут надежно защищены.

Путин втянул Россию в гонку вооружений со странами, которые намного сильнее России в экономическом отношении. Россия эту гонку проиграет так же, как проиграл её СССР. В этом нет никаких сомнений.

Надежд на "чудо-оружие" можно не испытывать – это пропаганда, призванная скрыть безнадежность соперничества. Лишенного, кстати сказать, разумной цели.

Наконец, на саммите НАТО было подчеркнуто, что Украина и Грузия станут членами альянса. Не сейчас. Со временем. Но военная интеграция начата и её не остановить. Возврата в орбиту влияния Путина и "ограниченного суверенитета" этих стран не будет. Надежд на то, что военные конфликты на территории Украины и Грузии помешают вступлению этих стран в НАТО лишены оснований.

Период быстрых успехов Путина давно закончен. Он сам сделал выбор за Россию. На Западе вырастает стена, за которую не перейти "вежливыми людьми". А раз так, то использовать ещё раз войну для взрыва шовинизма внутри страны не удастся.

Впрочем, неспокойно в Афганистане. Путин может постараться влезть туда. Пойти той же тропой, которой ходил его любимый СССР, разбитый в итоге параличом геополитической катастрофы.

"Отношения НАТО с Грузией уникальны. Вы — один из наиболее важных партнеров Альянса. И надежный друг. Мы полностью поддерживаем евроатлантические устремления Грузии. Грузия станет членом НАТО. Лидеры государств-членов подтвердили это", — заявил 12 июля на саммите НАТО генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

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