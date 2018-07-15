Поменяться ролями: что Хорватия может противопоставить Франции в финале 8 15.07.2018, 13:10

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ФОто: Футбол 24

Для хорватов есть только одна победная тактика?

В воскресенье, 15 июля, чемпионат мира закончится. Титул разыграют команды Хорватии и Франции — этот матч начнется в 18:00 на стадионе «Лужники». Судить ее будет аргентинец Нестор Питана. По мнению букмекеров, у французов шансы на победу, по крайней мере, в два раза выше, чем у их соперников, пишет РБК.

Франция — самая молодая и самая дорогая

Фото: Elmar Kremser/SVEN SIMON/ Global Look Press

Дешам привез в Россию самую молодую сборную Франции за последние 20 лет. Средний возраст футболистов составил 26,1 года. Шесть из 23 игроков в заявке — Бенжамин Павар, Преснель Кимпембе, Лукас Эрнандес, Тома Лемар, Килиан Мбаппе и Усман Дембеле — младше 23 лет. По среднему возрасту на ЧМ-2018 французы оказались старше лишь сборной Нигерии (26,0 лет).

Несмотря на молодость, сборная Франции, по оценке авторитетного портала Transfermarkt.de, является самой дорогой на чемпионате мира. Ее общая стоимость составляет €1,08 млрд. Лидерами команды по этому показателю являются Мбаппе (€120 млн), Антуан Гризманн (€100 млн) и Поль Погба (€90 млн). В списке самых дорогих команд ЧМ французы опередили Бразилию (€981 млн) и Испанию (€974 млн).

Франция защищается всей командой

На чемпионате мира Франция играет без четкого стиля, не слишком ярко, но невероятно надежно. В атаке Дешам полагается на индивидуальное мастерство Гризманна, скорость Мбаппе и подключение высокорослых защитников на стандартах. Команда не стремится проводить много времени в позиционном нападении, зато быстро выходит из-под прессинга и проводит стремительные контратаки.

Основной упор тренер делает на надежности защитных построений. Вместо атакующих крайних защитников Бенжамина Менди и Джибриля Сидибе он регулярно выпускает в стартовом составе тяготеющих к обороне Люку Эрнандеса и Бенжамина Павара. В центре поля тренер отдает предпочтение выполняющим огромный объем работы без мяча Блезу Матюиди и Корентену Толиссо, оставляя без игрового времени креативного Тома Лемара.

И главное — Дешам заставляет участвовать в оборонительных действиях всю команду без исключения. Основной центрфорвард сборной Оливье Жиру за весь чемпионат не забил ни одного гола, но тренер им доволен. В полуфинале с Бельгией нападающий глубоко отходил назад, мешая принимать мяч лидеру соперника Эдену Азару. При этом Погба опускался в штрафную, чтобы вести верховую борьбу с Маруаном Феллайни, а Нголо Канте страховал все разрывы в линиях. Много работы без мяча досталось даже Мбаппе с Гризманном.

У Хорватии самый низкий рейтинг среди финалистов ЧМ

Фото: Bai Xueqi/Xinhua/ Global Look Press

Хорватия заняла второе место в списке финалистов чемпионатов мира с наименьшей численностью населения. С населением 4,2 млн человек она «опередила» лишь Уругвай, выигравший ЧМ-1930 (на тот момент в стране проживали 1,9 млн человек). При этом Хорватия стала командой с самым низким рейтингом (20-е место), дошедшей до финала чемпионата мира (ФИФА начала считать рейтинг сборных в декабре 1992 года).

У Хорватии сильнейшей линией является полузащита с Лукой Модричем и Иваном Ракитичем, представляющими соответственно мадридский «Реал» и «Барселону». Большой объем работы выполняют фланговые защитники Иван Стринич и Шиме Врсалько, часто подключающиеся к атакам. При этом центр обороны изначально считался слабым звеном сборной. Деяна Ловрена в «Ливерпуле» постоянно критикуют за ошибки, а Домагой Вида почти не имеет опыта выступлений на высоком европейском уровне. В январе 2018 года после пяти лет, проведенных в киевском «Динамо», защитник перешел в стамбульский «Бешикташ».

Победная тактика

Ключевой задачей в финале для каждой из команд будет открыть счет. Если французы забьют первыми, они по традиции в полном составе отойдут назад и будут действовать строго на контратаках. Жиру будет персонально играть против Модрича, и положение хорватов станет почти безвыходным. Во всяком случае мощная сборная Бельгии выхода из аналогичной ситуации не нашла.

Если же счет откроют хорваты, у них появится реальный шанс завоевать золото. Для этого необходимо сыграть по «французской» схеме — отойти всей командой назад и сознательно отдать мяч сопернику. За весь чемпионат команда Дешама уступала в счете лишь на протяжении девяти минут в начале второго тайма матча 1/8 финала против Аргентины. Выйдя вперед, южноамериканцы не стали менять привычную им модель игры с контролем мяча и получили три гола подряд на контратаках. Хорватам нужно избежать этих ошибок.

Хорваты еще никогда не обыгрывали Францию

За всю историю команды провели между собой пять матчей (три победы Франции и две ничьи). Первый из них состоялся в полуфинале ЧМ-1998 и завершился победой Франции со счетом 2:1. На гол Шукера «трехцветные» ответили дублем защитника Лилана Тюрама. В матче за третье место хорваты победили Голландию (2:1), а французы в финале разгромили Бразилию (3:0).

На групповом этапе Евро-2014 команды сыграли вничью — 2:2. У хорватов отличились Милан Рапаич и Дадо Прошо, в составе сборной Франции гол забил Давид Трезеге. Кроме того, хорватский защитник Игор Тудор поразил собственные ворота. На том турнире «шашечные» не смогли выйти в плей-офф, а французы в четвертьфинале проиграли будущим чемпионам грекам (0:1).

Также сборные провели между собой три товарищеских матча — в 1999, 2000 и 2011 гг. Победы одержали французы — 2:0 и 3:0. Последняя встреча, состоявшая 29 марта 2011 года на «Стад де Франс», завершилась вничью (0:0). Из нынешних составов у французов на поле в том матче выходили Уго Льорис, Адиль Рами и Блез Матюиди, у хорватов — Деян Ловрен, Ведран Чорлука, Домагой Вида, Иван Стринич, Иван Ракитич, Лука Модрич и Иван Перишич.

Третий финал для Франции, первый для Хорватии

В финале чемпионата мира «трехцветные» сыграют в третий раз. В 1998 году на домашнем мундиале они разгромили Бразилию со счетом 3:0. Еще в первом тайме два мяча головой забил Зинедин Зидан, на последних минутах встречи отличился Эммануэль Пети. Тогда капитаном команды был ее нынешний тренер Дидье Дешам.

В 2006 году в Германии французы в серии пенальти уступили Италии — 1:1 (по пен. 5:3). В первом тайме сначала Зинедин Зидан реализовал пенальти, а затем Марко Матерацци головой замкнул подачу Андреа Пирло с углового. Во втором дополнительном тайме Матерацци спровоцировал Зидана, получил удар головой в грудь и оставил соперника без удаленного лидера. В серии послематчевых пенальти промахнулся только Давид Трезеге. После его удара мяч попал в перекладину, отскочил в линию ворот и вылетел обратно в поле.

Хорватия была официально принята в ФИФА и УЕФА в 1993 году. Поучаствовать в отборочном цикле ЧМ-1994 команда не успела, зато с первой же попытки завоевала бронзу в 1998 году во Франции. В полуфинале «шашечные» уступили хозяевам и будущим чемпионам (1:2), а в матче за третье место одолели Голландию (2:1). Лучшим бомбардиром турнира с шестью голами стал Давор Шукер — нынешний президент Хорватской федерации футбола.

С тех пор сборная Хорватии до ЧМ-2018 ни разу не выходила из группы. На чемпионат мира 2010 года в ЮАР команда и вовсе не смогла отобраться. Перед стартом нынешнего турнира хорваты ставили перед собой задачу пробиться в плей-офф.

Путь к финалу на ЧМ-2018

Французы вышли в плей-офф, заняв первое место в группе С. На групповом этапе французы победили сборные Австралии (2:1) и Перу (1:0) и экспериментальным составом сыграли вничью с Данией (0:0). В 1/8 финала они прошли Аргентину (4:3), в 1/4 финала — Уругвай (2:0), в полуфинале — Бельгию (1:0).

Хорваты, как и французы, вышли из группы с первого места. Сначала команда Златко Далича победила Нигерию (2:0), затем разгромила Аргентину (3:0), напоследок экспериментальным составом одолев Исландию (2:1).

В плей-офф все три матча хорватов закончились ничьей в основное время. В двух случаях пришлось проводить серию пенальти. В 1/8 финала «шашечные» прошли Данию (1:1, по пен. 3:2), в 1/4 финала — Россию (1:1, по пен. 4:3), в полуфинале — Англию (2:1).

В целом французы пока провели на турнире лишь один яркий матч — против Аргентины (4:3). У хорватов таких встречи были две — с Нигерией (2:0) и Аргентиной (3:0). Во всех остальных матчах команды играли строго на результат.

Хорваты стали первой командой за 28 лет, выигравшей на чемпионате мира две серии пенальти подряд. В 1990 году это удалось Аргентине, в четвертьфинале одолевшей Югославию (0:0, по пен. 3:2), а в полуфинале — Италию (1:1, по пен. 4:3).

С точки зрения физического состояния, у Франции должно быть ощутимое преимущество. Сборная Хорватии провела на ЧМ-2018 лишние 90 минут по сравнению с соперником и перед финалом отдыхала на день меньше — их полуфинал состоялся в среду, французы играли во вторник.