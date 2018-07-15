Пляжи Египта сделают еще более комфортными для туристов 1 15.07.2018, 13:55

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В стране введут новые правила для посещения пляжей.

Египетские власти объявили о планах превратить частные пляжи Александрии в туристические, причем туда будут пускать только туристов, сообщает vokrugsveta.ua.

Египет планирует продвигать туризм в Александрии, втором по величине городе страны, путем ограничения доступа для местных жителей на некоторые пляжи. Их планируют сделать открытыми только для туристов.

Педседатель палаты туристических агентств пояснил, что новые пляжи «должны быть оборудованы так, чтобы удовлетворять нужды иностранных отдыхающих», а также обеспечить им «защиту личного пространства». Под этим, как полагают наблюдатели, понимается зонирование пляжа, создание кабинок для переодевания, туалетов, душевых, и пр.

Местные журналисты предположили, что такой шаг правительства вызовет недовольство местных жителей, которые столкнутся с дефицитом хорошо оборудованных пляжей для них самих. Сейчас в Александрии для местных доступны лишь довольно скудно оборудованные и находящиеся не в лучшем состоянии общественные пляжи, при этом они еще и платные.

Все приличные пляжи здесь — частные, также с платным входом. «Хотя цена входа на частные пляжи сейчас и так недоступна среднему египтянину, после того, как их полностью закроют под иностранцев, местные жители окончательно утратят возможность качественного пляжного отдыха», — отмечают местные СМИ.

Путем создания отдельных пляжей для туристов правительство пытается привлечь сюда преимущественно британских туристов, на которых в этом году возлагают особые надежды.