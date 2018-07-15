Актер Хабенский попал в базу украинского «Миротворца» 15.07.2018, 14:45

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Константина Хабенского

Российский актер нарушил границы Украины при посещении оккупированного Крыма.

14 июля российского актера Константина Хабенского внесли в базу данных сайта "Миротворец". "Сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым. Участие в пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор)", – говорится в сообщении.

На странице "Миротворца" отмечается, что Хабенский в июле 2018 года принимал участие на полуострове в фестивале "Алые паруса "Артека".

В марте 2014 года Хабенский заявлял: "Я поддерживаю Украину и осуждаю [президента РФ Владимира] Путина". Сайт волонтерского центра "Миротворец" действует с весны 2014 года. Активисты заявляют, что вносят в базу проекта пособников террористов Донбасса и тех, кто попадал в оккупированный Крым вопреки украинским законам.