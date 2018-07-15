Наследник по прямой Игорь Эйдман

15.07.2018, 14:56

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Оба мифа рассказывают о «благородном старце», которого обманул «молодой негодяй».

Противопоставление Ельцина Путину напоминает историю о хорошем Ленине и плохом Сталине, популярную у шестидесятников. Оба мифа рассказывают о благородном старце, которого обманул молодой негодяй — втерся в доверие, а затем захватил наследство и предал дело (коммунизма — в первом случае, демократии — во втором).

В действительности, путинский режим такой же прямой и законный наследник ельцинского, как сталинский — ленинского. Правовая, экономическая, политическая база путинского режима была создана именно при Ельцине. Путин опирается на ельцинскую конституцию, давшую ему огромную власть; ельцинскую приватизацию, сформировавшую криминальную экономическую базу режима; ельцинский бизнес-олигархат, поддерживающий его нетрудовым рублем; ельцинское чиновничество и спецслужбы, ставшие основой "вертикали власти".

Игорь Эйдман, «Фейсбук»