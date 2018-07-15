«Как мне работать, если медицина меня покалечила?» 2 15.07.2018, 15:11

1,998

Истории о «социальном государстве» без цензуры.

Издание compronet.info опубликовало истории людей, которые обратились в редакцию с просьбой о помощи, так как потеряли надежду на «справедливость» в белорусском государстве.

Елена Хомич г. Минск:

- Я всю жизнь работала педагогом, обучала детей, стараясь вложить в них все силы и знания, которые у меня были. Мне есть, чем гордиться: я соавтор и разработчик 10-бальной системы оценивания знаний учащихся, единственный учитель в стране, чьи дети занимали по 50 и более призовых мест на международных конкурсах (конкурсы «Колосок»). Но что я получила взамен? Мне противозаконно не продлевали контракты, так как нанимателей были «свои люди» на моё место. Борьба за восстановление привела меня к инфаркту мозга. Мне отказали в госпитализации и в оказании первой медицинской помощи, отказали в выдаче больничного листа, оставив ни с чем. Я стала инвалидом - колясочником. В 2014г. Медики окончательно добили меня своим отношением. Всё закончилось тем, что мне дали третью группу инвалидности и уволили. Разумеется, куда бы то ни было устроиться на работу с «волчьим билетом» и инвалидностью третьей группы (хотя мне положена первая) оказалось невозможно. Пришлось жить на копейки.

Жаловаться куда-либо оказалось бесполезно. Много раз писала в прокуратуру, суд, следственный комитет, администрацию Лукашенко и иные инстанции, но это не дало результата. Я парализована, у меня поочередно отказывают органы, а третью группу мне по-видимому дали для того, чтобы я умирала голодной смертью. Вот такая «благодарность» от социально-ориентированного государства. В стране, где я проживаю, у меня нет никакой надежды на справедливость.

Анжелика Калатозишвили г. Славгород, Могилёвской области:

- В 2012 году я обратилась к в больницу с жалобами на сильные боли в ногах. Лечение не помогало, ходить не могла, а больничный лист никак не выписывали. Меня буквально носили на руках на работу. В итоге, врачи своими массовыми ошибками довели меня до инвалидности 2-ой группы. По их ошибке (или халатности?) мне удалили детородные органы, почему-то считая будто этим все мои проблемы решатся. Однако, беспокоившая меня опухоль была совсем в другом месте: в щитовидной железе, но врачей подобное почему-то совсем не смутило, резать так резать. Опухоль в щитовидке мне удалили. Но поскольку, перед этим были удалены детородные органы, у меня начались осложнения и побочные заболевания. В их числе сильнейший остеопороз, последствием которого стали переломы обеих ног и почечная недостаточность. Претерпев на себе эту вакханалию, я написала в Минздрав. Оттуда приехала комиссия и навела порядок, после которого… у меня забрали первую группу инвалидности, которую восстановили лишь после моего заявления президенту Лукашенко. Никто ни за что не отвечает. Меня довели до инвалидности 1 группы ошибками в диагнозах, врачи не признают своей вины и не выплатили ни копейки за свои вопиющие ошибки.

Клеопатра Колонтай г. Новополоцк, Витебской области:

- С 37 лет я болею гайморитом, сделали аж 30! операций в области лица, но проблема осталась. Медицина здесь такая: один не знает, как лечить, другой просит «почесать ручку» за признание меня нетрудоспособной. А как мне работать, если «медицина» меня покалечила? Уже даже книгу написала на эту тему.

Мнение эксперта: Евгений Жуков – юрист, правозащитник

- Минздрав Беларуси в лице МРЭКа (медико-реабилитационной экспертной комиссии) массово снимает группы людям с инвалидностью, выдавая новые заключения, которые потом невозможно обжаловать. Такие случаи мне известны по всей стране. При этом система защиты людей с инвалидностью не налажена должным образом. Защитить свои права с суде они не могут, так как с такими пенсиями судиться нереально.