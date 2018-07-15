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Видеофакт: В российской Чите из-за паводка рухнул мост

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  • 15.07.2018, 15:29
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Всего в Забайкалье повреждено 37 мостов.

В результате паводка в Чите обрушились два пролета автомобильного моста регионального значения, сообщила 14 июля пресс-секретарь министерства территориального развития Забайкальского края Любовь Литвинова, пишет "Интерфакс".

Движение по мосту перекрыли еще 11 июля из-за подмыва опоры. Всего на дорогах в Забайкальском крае из-за паводка пострадали 27 автомобильных мостов, из которых 13 были разрушены. По двум поврежденным мостам движение удалось восстановить. Видео обрушения моста опубликовало AhtubaTV.

13 июля сообщалось, что в Забайкалье десятки населенных пунктов остались без связи в результате самого мощного за всю историю метеонаблюдений паводка, а вода вплотную подошла к административному центру региона Чите. Тысячи жителей региона уже лишились имущества в результате наводнения. Подтопления зафиксированы в шести районах Забайкальского края. Самая тяжелая ситуация наблюдается в отдаленных поселках, отрезанных большой водой. У людей заканчивается еда.


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