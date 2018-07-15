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Фотофакт: В Браславе строят «Колизей» из деревянных поддонов

  • 15.07.2018, 15:20
Фото: Браславская звезда

Амфитеатр из 932 паллет поднимется на высоту семи метров.

3-4 августа в Браславе пройдет музыкальный фестиваль Viva Braslav Open Air, организаторы которого из года в год стараются удивлять посетителей. В этом году задумка вылилась в создание «Колизея», пишет «Браславская звезда».

Как пояснил один из организаторов фестиваля Евгений Лабуть:

- Идея создания «Колизея» появилась у нас после посещения одного из зарубежных музыкальных фестивалей. Конструкция представляет собой сооружение из деревянных поддонов диаметром 20 метров и высотой 7. На строительство каркаса ушло 932 паллета. Ориентировочная масса — 15 тонн.

Как видно на фото, каркас уже практически готов. Сверху он будет украшен разноцветными полотнами, осветительными приборами. На него установят звуковое оборудование, и смонтированная конструкция выполнит роль сцены. Внутри «Колизея» разместится бар, а зрители будут находиться вокруг строения наблюдая в одном из проемов за выступлением артистов.

Фото Браславская звезда

Монтаж строения начался в середине июня и закончится к началу фестиваля. А по окончании мероприятия конструкцию демонтируют. И все это — ради двух дней фестиваля.

В самом «Колизее» будут выступать по большей части диджеи с музыкой электронного направления, а 4 августа сцену займут молодые исполнители белорусской рэп-школы.


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