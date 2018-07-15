Литва борется с российской пропагандой на европейском уровне 15.07.2018, 16:25

Литовская делегация добилась осуждения в ОБСЕ кремлевских методов «информационной войны».

Делегации из Литвы удалось добиться чтобы большинство депутатов ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе) одобрило резолюцию «О разжигании военной пропаганды и розни в пространстве ОБСЕ». Сайт Charter97.org взял комментарий у главы литовской делегации в ОБСЕ, депутата Сейма Руты Милюте.

- Каковы главные цели резолюции?

- Резолюция прежде всего обращает внимание на тот вред, который может нанести пропаганда, ставшая орудием в руках политиков некоторых стран, которые могут ее использовать для разжигания розни. Мы же считаем, что необходимо обратить внимание на ту угрозу, которую несет использование пропаганды. Хотя Литва и многие страны отчетливо понимают сложившуюся ситуацию, но в целом международная общественность до сих пор не понимала насколько серьезной является сложившаяся ситуация, более того не хватало желания бороться с пагубным влиянием пропаганды. Резолюция, которую выдвинула наша, литовская делегация предусматривает, что:

1) страна, которая является членом ОБСЕ не может заниматься пропагандой и разжиганием розни;

2) страна член-ОБСЕ не может финансировать средства массовой информации, которые занимаются пропагандой и сеют рознь;

3) требование увеличивать понимание в обществе новостной повестки дня, поддерживать независимые СМИ и журналистов, которые занимаются расследованиями;

4) любая пропаганда, разжигание розни должны быть запрещены на государственном уровне – при помощи соответствующего закона.

- Какие, по вашему мнению, средства массовой информации несут ответственность за то, что страны ЕС накрыла волна пропаганды и как конкретно может остановить этот процесс?

- Как я уже упомянула, на данный момент самым эффективным средством является поддержка независимой журналистики и средств массовой информации. Именно таким образом, общество получит доступ к разнообразным источникам новостей, а не будет полагаться исключительно на информацию из одного источника. Другим способом является улучшение грамотности общества, то есть, людей нужно научить понимать и различать новости, которые они получают из разных СМИ. В этом случае нужно начинать со школ и заканчивать университетами.

Нам уже пришлось столкнуться с тем, что как в информационном пространстве стран Балтии, так и России, была попытка создать мифы, которые оказались бы полезными для Кремля и могли бы оказать влияние на мнение жителей Российской Федерации. Более того подобное мифотворчество оказало бы несомненное влияние на жителей нашего балтийского региона.

- Например?

Нынешние власти России пытаются всячески затушевать черные страницы истории, всячески отрицают и замалчивают право стран Балтии на независимость. То есть пытаются провернуть что-то в духе того, что произошло на Украине, начиная с аннексии Крыма. Тогда подобный нарратив создавался и использовался многие годы, его апофеоз вылился в захват Крыма.