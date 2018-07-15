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Тренер сборной России прервал интервью Spiegel после вопроса о допинге

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  • 15.07.2018, 16:42

Станислав Черчесов заявил, что подозрения в употреблении допинга российскими футболистами «ничего не доказывают».

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прервал интервью после вопроса о возможном употреблении допинга российскими футболистами и согласился продолжать беседу на условии, что он будет говорить только о работе со своей командой. Об этом пишет немецкий журнал Spiegel, который беседовал с российским тренером, передает gordonua.com.

Черчесова спросили, как он относится к подозрениям в отношении сборной РФ на фоне допингового скандала в российском спорте.

"Россию не интересует, что вы думаете. Меня интересуют моя работа, мое видение, мой интеллект, мои цели и все. Мой принцип такой: цели могут быть достигнуты только законными средствами. В российском футболе нет ни единого случая допинга", – ответил тренер.

Он попросил привести хотя бы один пример применения допинга российским футболистом. Журналисты напомнили про полузащитника футбольного клуба "Рубин" Руслана Камболова, который находится в списке подозрений Всемирного антидопингового агентства.

"Разве он не может быть в списке подозрений? Это ничего не доказывает! Спрашивайте меня о том, что подтверждено фактами, тогда я дам ответ", – подчеркнул Черчесов.

7 февраля 2018 года вице-премьер РФ Виталий Мутко сообщил, что ФИФА заподозрила в применении допинга двух российских игроков. По его словам, ФИФА запросила у Российского футбольного союза (РФС) информацию об 11 спортсменах, но расследование начала только в отношении полузащитника казанского "Рубина" Руслана Камболова и защитника екатеринбургского "Урала" Ивана Князева.

7 июля журналист Хайо Зеппельт в статье для издания Sportschau написал, что ФИФА не допустила Всемирное антидопинговое агентство к допинг-контролю на чемпионате мира 2018 в России, взяв на себя тестирование, транспортировку и анализ образцов спортсменов.


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