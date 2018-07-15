Суд над титушками в Киеве 15.07.2018, 17:17

В суде Киева огласили часть обвинительного акта в отношении Крысина и Чемеса.

В понедельник, 16 июля 2018 года, в Дарницком районном суде Киева продолжится оглашение обвинительного акта в отношении бригадира титушек Юрия Крысина и его охранника Сергея Чемеса. На прошлом заседании, под постоянные крики Крысина и его попытки сорвать заседание, удалось огласить всего 23 страницы из 62-х. И это серьезный успех, учитывая, что дело тянется с марта, адвокаты Крысина систематически не являются на заседания, трижды была попытка отстранить судью и прокуроров, а оглашение самого обвинительного акта срывалось семь раз, пишет gordonua.com.

Уголовное производство в отношении Крысина и Чемеса, которое рассматривает Дарницкий суд, включает в себя три эпизода – похищение и пытки активистов Евромайдана 20–22 января 2014 года, нападение на протестующих на улице Прорезной 18 февраля и убийство журналиста газеты "Вести" Вячеслава Веремия в ночь на 19 февраля. По первым двум эпизодам обвиняемыми являются и Крысин, и Чемес. По третьему эпизоду обвиняется только Чемес, потому что правовую оценку действиям Крысина в убийстве журналиста Веремия дал Шевченковский, а после Апелляционный суд Киева (приговор – 5 лет, но с учетом "закона Савченко", проведет за решеткой 4 года и 8 месяцев). По делу, которое рассматривает Дарницкий суд, Крысину грозит до 10 лет тюрьмы.

В первой части обвинительного акта, уже озвученной в суде, детально изложены события 20–22 января и 17–19 февраля 2014 года – с адресами и телефонами, именами организаторов и исполнителей, суммой вознаграждения за проделанную "работу", десятками фамилий титушек низшего звена и так далее. Попыталась выделить ключевое и перевести с тяжело воспринимаемого юридически-процессуального языка на простой человеческий. Назовем это художественным пересказом фактов, изложенных в первых 23 страницах обвинительного акта. Итак:

Криминальный авторитет по кличке "Чеба" и будущая жертва в подмосковном ресторане "Ветерок"

Ноябрь 2013 года. В центре Киева уже протест, уже была попытка мягкого силового разгона на Европейской площади, до страшной зачистки студенческого Майдана пару дней, а тогдашний президент Виктор Янукович вот-вот отправится в Вильнюс на саммит Восточного партнерства, где в последний момент откажется подписывать Соглашение об ассоциации с Евросоюзом.

27 ноября 2013 года Чеботарев, Жилин, Волков, Щинкин и другие (пока не установлены следствием) начинают собирать титушек и организовывать различные мероприятия по противодействию протестам и запугиванию активистов Евромайдана.

Чеботарев Алексей Эдуардович – украинский бизнесмен, экс-президент футбольного клуба "Десна" (Чернигов), криминальный авторитет по кличке "Чеба", смотрящий за "Укрспиртом" во времена Януковича. Находится в розыске по обвинению в похищении и убийстве первого героя Небесной сотни Юрия Вербицкого и похищении и пытках Игоря Луценко. Скрывается в России.

Жилин Евгений Владимирович – бывший сотрудник МВД Украины, лидер террористической группировки "Оплот", созданной в Харькове в 2010-м как общественная организация, позже возник одноименный спортивный клуб. Члены "Оплота" выступали на стороне Антимайдана, с началом боевых действий на Донбассе возник батальон "Оплот", воевавший на стороне боевиков "ДНР". Жилина застрелили в подмосковном ресторане "Ветерок" 19 сентября 2016 года.

Волков Александр Анатольевич – одноклассник и подчиненный Чеботарева, директор ФК "Десна", взят под стражу в июле 2017 года по подозрению в непосредственной организации убийства Вербицкого и похищения Луценко по заказу Чеботарева. Дело Волкова рассматривает Печерский суд, грозит пожизненное.

Щинкин Роман Анатольевич – бизнесмен, формировал группу титушек по похищению Вербицкого и Луценко, по неподтвержденным данным скрылся в оккупированном Крыму и принял гражданство РФ.

Жилин приступил к выполнению задач немедленно и уже к концу ноября 2013-го собрал бойцов своего клуба и организовывал их выезд из Харькова в Киев.

Подчиненные Крысина Сергей Чемес (сейчас его дело вместе с Крысиным рассматривает Дарницкий суд, Чемес сотрудничает со следствием) и Павел Бялай (его дело рассматривает Шевченковский суд, грозит пожизненное)

Фото: Наталия Двали / Gordonua.com

12 дней на Мальдивах и $200 тыс. за аренду титушек

Январь 2014-го. После "диктаторских законов", принятых Верховной Радой 16 января, протест перешел в активную фазу, самой горячей точкой противостояния активистов и силовиков стала улица Грушевского. В Киеве вовсю орудуют титушки, до первых убийств активистов Майдана – Сергея Нигояна, Юрия Вербицкого и Михаила Жизневского – всего пару дней.

Для усиления "работы" Чеботарев в первой половине января 2014 года связывается с Крысиным и за $200 тыс. арендует его бригаду титушек. Сбором и координацией титушек Крысин занялся в удаленном режиме, так как 10 января улетел отдыхать на Мальдивы. Руководство бригадой на местах поручил своим ближайшим помощникам – Сергею Чемесу и Павлу Бялаю (его дело сейчас слушается в Шевченковском суде, грозит пожизненное). Действия подчиненных во время своего 12-дневного мальдивского отдыха Крысин координировал по телефону, для чего приобрел новую sim-карточку TravelSim, по которой также связывался с Чеботаревым и Щинкиным.

Днем 21 января 2014 года Чемес и Бялай, по указанию Крысина, приезжают в офис Чеботарева по ул. Почайнинская, 4, где на "совещании" с участием Чеботарева, Волкова и Щинкина получают задание собрать до 400 титушек для перекрытия въезда в Киев активистов Майдана из других городов, а также для нападения и избиения протестующих с их последующей передачей правоохранителям. Чемес прилежно, по телефону, передает полученные на "совещании" указания своему шефу Крысину. Тот подтверждает Чемесу, что задания Чеботарева и Щинкина надо выполнять неуклонно и полностью, обещает солидное вознаграждение.

Алексей Чеботарев, Александр Волков и Евгений Жилин

Фото: wanted.mvs.gov.ua, tyzhden.ua, mediaport.ua

Параллельно, поздно вечером 20 января, Жилин, по согласованию с Чеботаревым и Щинкиным, организовал поездку в Киев подконтрольных ему людей численностью до 100 человек. Перед выездом в помещении клуба "Оплот" в Харькове Жилин определил старших групп – Антон Харченко и Алексей Руденко, а также Таваккул Магеррам Рагимов (на тот момент сотрудник украинской милиции, сбежал из-под домашнего ареста в сентябре 2015-го). Старшим группы Жилин поставил те же задачи, что и Чеботарев: перекрыть въезды в Киев, избивать-задерживать активистов и передавать их милиционерам.

Жилин обеспечил группу необходимым средствами, в этом ему активно помогает его доверенное лицо, сотрудница "Оплот-инфо" Тамара Ильина. Харьковских титушек оснащают палками, битами, специальными пластиковыми хомутами (что-то вроде наручников) и балаклавами белого цвета.

Группа Жилина выехала из Харькова 20 января тремя автобусами. Сам Жилин на отдельной машине приехал в Киев вечером 21 января, чтобы лично координировать действия подчиненных (среди которых Харченко, Руденко, Кромской (позывной "Топаз"), Кучер, Гожа, Кащеев, Рагимов, а также граждане Азербайджана Тагиров, Исламли, Фатуллаев и другие).

21 января 2014 г., Киев, станция метро "Петровка" (сейчас "Почайна"), титушки из "Оплота" Жилина

Скриншот: texty.org.ua

Пытал лично Жилин в палаточном городке титушек на "Бориспольской"

Днем 21 января титушки Жилина приезжают на посты дорожной-патрульной службы на въезде в Киев и перекрывают трассы Киев–Одесса, Киев–Вышгород–Десна, Киев–Варшава и другие. Находятся там до вечера, а после старшие групп получают указание Жилина ехать в район станции метро "Петровка" (сейчас "Почайна").

План Жилина простой: в отдаленных от центра районах Киева вылавливать активистов Майдана, провоцировать драку, чтобы протестующие вызвали на подмогу "Автомайдан", а уже самих автомайдановцев вывозить в специально оборудованное место – палаточный городок в лесополосе недалеко от станции метро "Бориспольская" (Левый берег Киева) в районе ул. Коллекторная 24/26, пересечение Харьковского и Бориспольского шоссе. К слову, палатки в количестве 30 штук были выданы в офисе все того же Чеботарева.

План отчасти удался: вечером 21 января районе "Петровки" между автомайдановцами и титушками произошла драка. Плюс, подчиненный Жилина Харченко вместе со своей группой схватил случайного прохожего, ошибочно приняв его за автомайдановца. Этим случайным прохожим оказался видеооператор Владислав Иваненко. Он признан потерпевшим в деле, который рассматривает Дарницкий суд, и готовится дать показания в процессе.

По прямому указанию Жилина потерпевшего Иваненко отвезли в палатки титушек на "Бориспольской", где его до часу ночи 22 января избивал и пытал лично Жилин, требовал, чтобы тот признался в участии в Революции достоинства и дал сведения, "кто организовал и финансирует Майдан?". Охранял потерпевшего Иваненко подчиненный Крысина Чемес (сейчас активно сотрудничает со следствием и дает показания).

22 января Крысин возвращает с отдыха на Мальдивах и в здании по улице ул. Лаврская, 16 получает от Чеботарева плату $200 тыс. за работу своих титушек 19–22 января 2014 года. В тот же день, уже у себя дома в селе Гатне (Киевская область), Крысин выплачивает своему подчиненному Чемесу $15 тыс., а тот, в свою очередь, расплачивается с титушками низшего ранга (фигурируют суммы от $500 до 800 грн).

50 самодельных взрывных устройств и 15 ударов битами по раненому из огнестрела Веремию

Февраль 2014 года. Третий месяц протестов. Еще нет сожженного Дома профсоюзов при очередной попытке штурма Майдана, еще нет кровавого расстрела активистов на Институтской. Но организаторы титушек готовятся к активной фазе противостояний.

Организаторы титушек уже знают, что силовики готовят силовой разгон Майдана и собирают свою группу в Мариинском парке возле здания Верховной Рады. Параллельно готовится группа титушек, которая будет блокировать улицы и площади вокруг Майдана, выхватывать и избивать активистов, спасающихся от силовой зачистки протеста.

Одним из организаторов выступает Армен Саркисян (кличка Армен "Горловский", гражданин Украины, курировал банду Крысина, объявлен в розыск, по последним данным, скрывается во Франции) Именно Саркисян вместе с еще несколькими людьми выдает титушкам оружие и платит по $100 каждому.

Вечером 17 февраля 2014 года Саркисян привлекает к "работе" Крысина, а тот, в свою очередь, Чемеса, Бялая и других. Днем 18 февраля Крысин опять встречается с Саркисяном и получает от него указание блокировать улицы, ведущие от Майдана в сторону Львовской площади, плюс устроить нападение на активистов в центре Киева, на улице Прорезная.

Вечером 18 февраля Крысин, Чемес, Бялай и другие титушки приехали на Прорезную, прихватив собой два пакета, где лежали 50 самодельных взрывных устройств. Выполнив эту "задачу", Крысин и Ко отправились на Софийскую площадь, где их уже ждали Саркисян и другие. После группа выдвинулась на перекресток Владимирской и Большой Житомирской, где начала вести хаотическую стрельбу по активистам, вылавливать и избивать протестующих.

В 23.57 к перекрестку Владимирской и Большой Житомирской подъехало такси и остановилось на светофоре. В такси было трое человек: водитель, журналист Вячеслав Веремий и его коллега. Веремий достал мобильный и начал снимать на видео, как титушки избивают людей. Заметив это, один из пока неустановленных следствием титушек бросил в такси светошумовую гранату.

По машине трижды стреляет Павел Бялай (из травмата, переделанного в огнестрел), вытаскивает из переднего пассажирского сидения Веремия и валит на землю. Подбегают другие титушки и начинают избивать. Журналисту чудом удается вырваться, он пытается убежать, но в это время в него стреляет и попадает в грудную клетку Джалал Алиев – гражданин Украины, житель Горловки, уроженец Дагестана, находится в розыске.

Раненого Веремия догоняет Чемес, сбивает с ног и удерживает, пока не подбегают Крысин с другими титушками и не начинают колошматить журналиста битами. Нанесли не меньше 15 ударов, почти через час Веремий скончался в одной из киевских больниц.

На этом месте зачитывания обвинительного акта Дарницкий суд объявил перерыв. Оглашение продолжится 16 июля в 13.00 (судья Любовь Леонтюк). Добавлю лишь, что в деле о похищениях и пытках во время Майдана Крысин и Чемес обвиняются по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ст. 27, подстрекательство и пособничество в совершении преступления;

ст. 146, незаконное лишение свободы или похищение человека;

ст. 127, пытки с целью принудить потерпевшего или другое лицо совершить действия, противоречащие их воле;

ст. 296, хулиганство, совершенное группой лиц;

ст. 340, незаконное препятствование организации или проведению собраний, митингов, шествий, демонстраций.