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Политика непризнаний

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  • 15.07.2018, 17:43
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Российские эксперты – о перспективах встречи Путина и Трампа.

Опрошенные Русской службой «Голоса Америки» эксперты сошлись во мнении, что Кремль ни при каких обстоятельствах не признает вмешательство своих спецслужб в американские выборы. Также они уверены, что саммит в Хельсинки состоится, невзирая на призывы некоторых американских политиков отменить его.

Руководитель фонда «Общественная экспертиза», в прошлом генеральный секретарь Союза журналистов России Игорь Яковенко считает, что в обвинительном заключении приведены неопровержимые факты. Вместе с тем, по его словам, не существует таких доказательств или свидетельских показаний, которые заставили бы Кремль признать совершение любого преступления, в том числе и этого.

«Вопреки тысячам свидетельств Москва до сих пор не признает участия России в войне против Украины, – констатировал. – Уже и могилы погибших там десантников никто не скрывает, да их и скрыть невозможно. Все равно: “настамнет”. Это упорное вранье, отрицание очевидного стали неотъемлемой частью политики, постправдой путинского режима».

Стыд не дым, глаза не выест – вот позиция, на которой стоит Кремль, и он с нее он не сойдет до тех пор, пока не потерпит очень серьезного военно-политического поражения, утверждает журналист. На его взгляд, любые переговоры с Путиным бессмысленны с содержательной точки зрения.

Тем не менее, Игорь Яковенко полагает, что несмотря на новые обстоятельства расследования российского вмешательства в выборы США саммит в Хельсинки состоится: «Трамп не отменит встречу, потому что не в его традициях поддаваться давлению и прислушиваться к фейк-ньюс, как он называет американские, и не только, СМИ. Это хорошо для Трампа и хорошо для Путина. А для всех остальных жителей Земли это либо никак, либо плохо».

Трампу важно хотя бы формально выполнить свое предвыборное обещание – попытаться «наладить отношения» с Россией, заметил журналист: «Вообще, это во многом имиджевая встреча. Путину важно показать, что он такой же могучий и великий лидер, как Ким Чен Ын, с которым встречался американский президент. Трамп потом будет говорить, что он сдержал свое слово. Так что их резоны понятны».

В то же время, как представляется Игорю Яковенко, призывы к Трампу действовать на саммите с позиции силы, скорее, политический лозунг, а не реальное предложение: «Для того, чтобы проводить переговоры с позиции силы, надо эту силу в отношении Путина иметь. На сегодня общая политическая воля применить силу в отношении Путина отсутствует. Запад в состоянии без единого выстрела уничтожить путинский режим, просто стереть его с лица земли экономически. Но нет на это политической воли».

Экс-депутат Госдумы, генерал-майор КГБ Алексей Кондауров также уверен, что Кремль не признает факт вмешательства в американские выборы никогда и ни при каких обстоятельствах, невзирая на все доказательства. По его мнению, это единственный выход для российских властей и Владимира Путина, иначе они выставят себя записными лжецами, точнее распишутся под этим собственноручно.

«И пока эта тактика срабатывает, – добавил он. – Они отрицают свою причастность к катастрофе с (малазийским) «Боингом», отрицают российское военное вмешательство на Донбассе. А что Запад? Да, вводят санкции, да, критикуют. Но потом все возвращается на круги своя».

Кондауров согласен с тем, что Трамп саммит не отменит: «Он в ней заинтересован не меньше, чем Путин – в пиаровских и других целях. Наверное, Трамп не случайно настаивает и на встрече один на один. По-моему, была бы у него возможность пообщаться на английском, он бы и от переводчиков отказался».

Отставной генерал КГБ тоже сомневается, что Трамп сможет провести переговоры с Путиным с позиции силы: «И потом это не имеет особого значения. Вот он с Ким Чен Ином встречался как бы с позиции силы. И что – подписали малозначащую бумагу и все. Трамп размахивает кулаками, а все понимают, что это пустое. И Путин это тоже понимает. Размахивать надо тогда, когда готов ударить».

Вместе с тем Алексей Кондауров предполагает, что на самом деле у американского разведсообщества информации, включая агентурную, еще больше, но они не могут ее сейчас озвучить из опасения «засветить» свои источники. Поэтому он не исключил, что США в силу новых обстоятельств могут пойти на санкции еще более жесткие, чем те, которые вводились раньше.

«Однако в Кремле, думаю, внутренне к этому готовы. К тому же их лично это особенно не коснется. А европейцы вряд ли поддержат новые санкции», – заключил он.


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