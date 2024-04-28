Бойцы ГУР уничтожили новейшую антидроновую РЛС «Репейник» стоимостью $100 тысяч
- 28.04.2024, 19:18
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Видеофакт.
Подразделениям Главного управления разведки удалось с помощью дрона уничтожить новейшую российскую систему радиолокации «Репейник».
Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
Операция была проведена 26 апреля — бойцы группы «Гуси-9», совместно с подразделением активных действий ГУР, обнаружили и нанесли огневое поражение по аппаратной связи и самой станции.
РЛС «Репейник» использовали для обнаружения малых воздушных целей, в частности — дронов, на расстоянии до 15 километров и на высоте до 5 километров.