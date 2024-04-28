Атака дронов на аэродром РФ: появились спутниковые снимки последствий

Атака дронов на аэродром РФ: появились спутниковые снимки последствий1
- 28.04.2024, 19:59
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На аэродроме размещались десятки военных самолетов.
Служба безопасности Украины дронами атаковала российский аэродром «Кущевск» в Краснодарском крае в субботу, 27 апреля. В сети появились спутниковые снимки последствий атаки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение сотрудника Американского института предпринимательства (AEI) Брэди Африка в Twitter.
Damage from a Ukrainian strike on Russia’s Kushchyovskaya air base is visible in new high resolution satellite imagery.— Brady Africk (@bradyafr) April 28, 2024
This site is more than 200 kilometers from the front line in Ukraine. pic.twitter.com/HXNaB7ClGp
На спутниковых снимках, сделанных компанией Planet Labs, можно увидеть несколько участков российского аэродрома «Кущевск», пораженных украинскими дронами.
На аэродроме, атаку на который организовала СБУ и Силы обороны, размещались десятки военных самолетов, радиолокационные станции и средства РЭБ российской армии.