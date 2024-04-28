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Атака дронов на аэродром РФ: появились спутниковые снимки последствий

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  • 28.04.2024, 19:59
  • 3,260
Атака дронов на аэродром РФ: появились спутниковые снимки последствий

На аэродроме размещались десятки военных самолетов.

Служба безопасности Украины дронами атаковала российский аэродром «Кущевск» в Краснодарском крае в субботу, 27 апреля. В сети появились спутниковые снимки последствий атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение сотрудника Американского института предпринимательства (AEI) Брэди Африка в Twitter.

На спутниковых снимках, сделанных компанией Planet Labs, можно увидеть несколько участков российского аэродрома «Кущевск», пораженных украинскими дронами.

На аэродроме, атаку на который организовала СБУ и Силы обороны, размещались десятки военных самолетов, радиолокационные станции и средства РЭБ российской армии.

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