Атака дронов на аэродром РФ: появились спутниковые снимки последствий 1 28.04.2024, 19:59

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На аэродроме размещались десятки военных самолетов.

Служба безопасности Украины дронами атаковала российский аэродром «Кущевск» в Краснодарском крае в субботу, 27 апреля. В сети появились спутниковые снимки последствий атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение сотрудника Американского института предпринимательства (AEI) Брэди Африка в Twitter.

Damage from a Ukrainian strike on Russia’s Kushchyovskaya air base is visible in new high resolution satellite imagery.



This site is more than 200 kilometers from the front line in Ukraine. pic.twitter.com/HXNaB7ClGp — Brady Africk (@bradyafr) April 28, 2024

На спутниковых снимках, сделанных компанией Planet Labs, можно увидеть несколько участков российского аэродрома «Кущевск», пораженных украинскими дронами.

На аэродроме, атаку на который организовала СБУ и Силы обороны, размещались десятки военных самолетов, радиолокационные станции и средства РЭБ российской армии.