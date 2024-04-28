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Минлесхоз ограничил посещение лесов в Беларуси

  • 28.04.2024, 19:39
Минлесхоз ограничил посещение лесов в Беларуси

Почти вся Брестская область «желтая».

Минлесхоз ограничил посещение лесов в 21 районе страны. Данные интерактивной карты меняются в режиме реального времени.

Третий класс пожарной опасности установили на территории почти всей Брестской области — в 12 районах (Каменецком, Жабинковском, Брестском, Малоритском, Березовском, Дрогичинском, Ивановском, Кобринском, Ивацевичском, Лунинецком, Пинском, Пружанском и Столинском)

Ограничения также введены в двух районах Гомельской (Гомельском, Добрушском) и Могилевской (Костюковичском и Хотимском), трех Гродненской (Мостовском, Щучинском, Гродненском) и одном Минской (Воложинском) областей.

Напоминаем, что при введении ограничений беспрепятственно можно ходить в лес за грибами или ягодами только пешком. Въезжать в такую зону на автомобиле запрещено, как и разводить костры.

Если действует запрет, то вход в лес закрыт для всех. Нарушителей ждет штраф от 12 до 30 базовых величин (одна базовая величина — 40 рублей).

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