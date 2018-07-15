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Сборная Франции вышла вперед в финале ЧМ-2018

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  • 15.07.2018, 18:49
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ФОто: twitter

После первого тайма французы ведут в матче с хорватами - 2:1.

На 39-й минуте счет стал 2:1 в пользу сборной Франции в финале чемпионата мира. Антуан Гризманн реализовал пенальти, назначенный за игру рукой в своей штрафной. Арбитр матча Нестор Питана назначил одиннадцатиметровый после просмотра видеоповтора — в динамике было непонятно, коснулся ли Иван Перишич мяча рукой. Гризманн развел мяч и вратаря по разным углам.

Счет в финальном матче на 18-й минуте открыла сборная Франции — после подачи со штафного Гризманна Марио Манджукич срезал мяч в свои ворота. Спустя 10 минут хорваты отыгрались — после стандарта мяч попал к Перишичу, который из пределов штрафной пробил в дальний угол.


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