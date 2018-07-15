Определен лучший смартфон для фотографирования 3 15.07.2018, 19:18

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Международная ассоциация фотопрессы назвала лучший смартфон для фото в 2018 году.

Международная ассоциация фотопрессы Technical Image Press Association (TIPA) назвала лучший смартфон для фотографирования 2018. В этом году им стал Huawei P20 Pro, за который проголосовали представители 29 специализированных изданий-членов ассоциации со всего мира, передает topgeek.com.

Напомним, Huawei P20 Pro оснащен первой в мире тройной камерой Leica с наибольшим количеством пикселей среди смартфонов, доступных на рынке. 40-мегапиксельный RGB-сенсор, 20-мегапиксельный монохромный сенсор и 8-мегапиксельный сенсор с телефотолинзой с 3-кратной оптической стабилизацией. Камеры имеют объективы f/1.8, f/1.6 и f/2.4 соответственно.

Фото: topgeek.com

Все это в сочетании с более чем 500 алгоритмами распознавания сцен в 19 категориях, которые работают под управлением искусственного интеллекта, позволяет потребителям без усилий снимать фотографии профессионального уровня.

Фото: topgeek.com

«Второй год подряд эксперты TIPA отмечают смартфон бренда Huawei за его превосходство в области смарт-фотографии, — сказал Томас Герверс, председатель TIPA. — Новый P20 Pro, камеры которого созданы в сотрудничестве с Leica, является очередной поразительной вехой в развитии смартфонов для высококачественной фотографии».