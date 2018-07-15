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Новак Джокович в четвертый раз выиграл Уимблдон

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  • 15.07.2018, 20:05
Новак Джокович
Фото: AFP/Peter Parks

Джокович поставил своеобразный рекорд, став чемпионом Уимблдона с самым низким рейтингом.

Сербский теннисист Новак Джокович победил южноафриканца Кевина Андерсона в финале Уимблдона. Это его четвертая победа в турнире и 13-й титул Большого шлема, передает ВВС.

Джокович обыграл Андерсона со счетом 6:2, 6:2, 7:6 (7:3).

Джокович поставил своеобразный рекорд, став чемпионом Уимблдона с самым низким рейтингом. Предыдущий рекорд принадлежит Горану Иванишевичу, выигравшему в 2001 году и попавшему тогда на турнир благодаря "уайлд-кард" от организаторов. Андерсон - пятая ракетка мира.

До этого Джокович не выигрывал титулов с 2016 года, испытывая большие трудности в плане физической подготовки. После операции на локте он вообще выпал из первой двадцатки мирового рейтинга.

"Учитывая мои "успехи" последнего времени, мне особенно нечего терять", - сказал Джокович перед матчем.


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