Фотофакт: Пары в костюмах собрались в центре Минска, чтобы пожениться по-веселому 15.07.2018, 21:23

ФОто: onliner.by

Пара из Минска решила встретить первый день новой семьи в необычном ключе.

Кто-то привык к ресторану, тамаде и интересным конкурсам, а другие традиционное празднование свадьбы не приемлют. Так, пара из Минска решила встретить первый день новой семьи в необычном ключе и устроить костюмированное шоу, или — если желаете — косплей. Место действия — планомерно становящаяся культовой «Песочница». Примечательно, на свадьбу по предварительной записи могли прийти любые желающие пары.

ФОто: onliner.by

«Цезарь» и «Клеопатра» действительно стали мужем и женой в эту субботу. Планируя праздник, они решили, что среди гостей слишком много людей с разными вкусами и традиционный ресторан с тамадой такую публику не устроит. Отсюда и идея костюмированной вечеринки. «Потом мы пошли дальше, — рассказала Onliner.by Евгения, представшая в образе последней царицы Египта. — Мы объявили Open Wedding. На праздник приглашались (по предварительной записи) все желающие пары, которые хотели бы пожениться в этот день (без штампа в паспорте) или же подтвердить свои клятвы, данные ранее». Что из этого вышло — в фоторепортаже.

ФОто: onliner.by

ФОто: onliner.by

ФОто: onliner.by

ФОто: onliner.by

ФОто: onliner.by

ФОто: onliner.by

ФОто: onliner.by

ФОто: onliner.by

ФОто: onliner.by

ФОто: onliner.by

ФОто: onliner.by

ФОто: onliner.by

ФОто: onliner.by

ФОто: onliner.by

ФОто: onliner.by