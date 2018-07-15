закрыть
15 июля 2018, воскресенье, 21:55
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Фотофакт: Пары в костюмах собрались в центре Минска, чтобы пожениться по-веселому

  • 15.07.2018, 21:23
ФОто: onliner.by

Пара из Минска решила встретить первый день новой семьи в необычном ключе.

Кто-то привык к ресторану, тамаде и интересным конкурсам, а другие традиционное празднование свадьбы не приемлют. Так, пара из Минска решила встретить первый день новой семьи в необычном ключе и устроить костюмированное шоу, или — если желаете — косплей. Место действия — планомерно становящаяся культовой «Песочница». Примечательно, на свадьбу по предварительной записи могли прийти любые желающие пары.

ФОто: onliner.by

«Цезарь» и «Клеопатра» действительно стали мужем и женой в эту субботу. Планируя праздник, они решили, что среди гостей слишком много людей с разными вкусами и традиционный ресторан с тамадой такую публику не устроит. Отсюда и идея костюмированной вечеринки. «Потом мы пошли дальше, — рассказала Onliner.by Евгения, представшая в образе последней царицы Египта. — Мы объявили Open Wedding. На праздник приглашались (по предварительной записи) все желающие пары, которые хотели бы пожениться в этот день (без штампа в паспорте) или же подтвердить свои клятвы, данные ранее». Что из этого вышло — в фоторепортаже.

ФОто: onliner.by
ФОто: onliner.by
ФОто: onliner.by
ФОто: onliner.by
ФОто: onliner.by
ФОто: onliner.by
ФОто: onliner.by
ФОто: onliner.by
ФОто: onliner.by
ФОто: onliner.by
ФОто: onliner.by
ФОто: onliner.by
ФОто: onliner.by
ФОто: onliner.by
ФОто: onliner.by
ФОто: onliner.by

популярное за неделю

Мнение

Пятачок на «Динамо»
Пятачок на «Динамо» Андрей Санников
«Славянский позор»
«Славянский позор» Дмитрий Растаев
Удар по имиджу властей
Удар по имиджу властей Валерий Карбалевич
Не кормите троллей
Не кормите троллей Константин Боровой