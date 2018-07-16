Миллион долларов – в болото 3 Александр Винчевский, «Белорусы и рынок»

16.07.2018, 10:05

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Фото: ptushki.org

Дорога через Ольманские болота нарушит уникальную экосреду и не принесет никаких экономических дивидендов.

Строительство дороги на Ольманских болотах — это большая экологическая и экономическая ошибка, последствия которой мы будем ощущать еще очень долго. Конечно, это большой заказник, и одной дорогой его не уничтожить, однако частично мы можем его потерять. К тому же, согласно планам, там будут построены еще две дороги.

Новую дорогу протяженностью 14 км частично ведут по старой, кое-где спрямляя ту по болотной целине. Есть все основания полагать, что гораздо разумнее, дешевле и проще было бы обновить старую дорогу. Да, то, что происходит сейчас, узаконено, но, думаю, этого не случилось бы, если бы экологическая экспертиза серьезнее отнеслась к оценке воздействия строящейся дороги на окружающую среду. Дело в том, что Ольманы ценны прежде всего своими уникальными природными экосистемами, а не древесиной, которую будут добывать и перевозить по новой дороге. Бизнес-проекты в этих местах могли бы быть более рентабельными и при этом не угрожать экологии.

Да и трудно ждать отдачи от дороги, построенной за миллион долларов на болотах. Она никогда не окупится, это просто потерянные деньги.

Даже странно, что государство и чиновники, которые должны контролировать эффективность расходования бюджетных средств, так относятся к своим обязанностям. Поражают и специалисты Полесского аграрно-экологического института, которые даже сделали вывод, что дорога через болота будет лучше с точки зрения экологии и дешевле, чем окружная. Очень странная позиция.

Раньше лесные службы во всеуслышание говорили о том, что у них одни расходы и лесхоз не может быть рентабельным. Отсюда вывод: вместо того чтобы строить дорогу, нужно думать, как привлечь международные инвестиции, как создать национальный парк или заповедник, каким образом сохранить эту территорию, потому что она имеет глобальное значение.

Ольманские болота — одно из немногих мест в Европе, подходящих для обитания большого подорлика. Например, только на сохранение этой птицы вполне можно было бы найти инвестиции.

Экологические последствия проявятся в том, что нарушится гидрорежим болот. Чтобы сохранить его по обе стороны дороги, необходимо проложить много труб, ведь дорога — это фактически дамба. По нашим данным, строители закладывают мало труб. Как следствие, одна сторона будет подсушена, поэтому вероятность пожаров там возрастет. Люди будут чаще туда ездить, что также может привести к увеличению случаев возгораний и пожаров. К тому же могут участиться случаи браконьерства. Разумеется, все это нарушит привычный образ жизни видов животных (например, змееяда, бородатой неясыти, большого подорлика), которые как раз и спрятались от людей на Ольманских болотах.

Строители и лесники говорили, что старую дорогу можно отремонтировать, но кто-то настоял на строительстве новой. Сработало пресловутое «необходимо освоить средства», выделенные госпрограммой. Разумеется, этот миллион долларов можно было бы использовать куда более рационально.

Если бы реконструировали старую дорогу, то никто бы и вопросов не поднимал. Теперь же неясно, как новая дорога, шесть километров которой будут проложены по болоту, отреагирует на дожди и таяние снега. Да и строительство обойдется намного дороже, ведь нужны огромные объемы песка: создается «подушка» толщиной в двадцать метров вместо пяти.

В итоге дорога так и не станет рентабельной, ведь ее нужно будет поддерживать в рабочем состоянии и периодически обновлять. Собственно говоря, дорогу строят не для того, чтобы она стала рентабельной, а для того, чтобы «освоить» выделенные средства и заработать на вывозе древесины.

Александр Винчевский, директор ОО «Ахова птушак Бацькаўшчыны», «Белорусы и рынок»