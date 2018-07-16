закрыть
16 июля 2018, понедельник, 10:41
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Миллион долларов – в болото

3
  • Александр Винчевский, «Белорусы и рынок»
  • 16.07.2018, 10:05
  • 1,070
Фото: ptushki.org

Дорога через Ольманские болота нарушит уникальную экосреду и не принесет никаких экономических дивидендов.

Строительство дороги на Ольманских болотах — это большая экологическая и экономическая ошибка, последствия которой мы будем ощущать еще очень долго. Конечно, это большой заказник, и одной дорогой его не уничтожить, однако частично мы можем его потерять. К тому же, согласно планам, там будут построены еще две дороги.

Новую дорогу протяженностью 14 км частично ведут по старой, кое-где спрямляя ту по болотной целине. Есть все основания полагать, что гораздо разумнее, дешевле и проще было бы обновить старую дорогу. Да, то, что происходит сейчас, узаконено, но, думаю, этого не случилось бы, если бы экологическая экспертиза серьезнее отнеслась к оценке воздействия строящейся дороги на окружающую среду. Дело в том, что Ольманы ценны прежде всего своими уникальными природными экосистемами, а не древесиной, которую будут добывать и перевозить по новой дороге. Бизнес-проекты в этих местах могли бы быть более рентабельными и при этом не угрожать экологии.

Да и трудно ждать отдачи от дороги, построенной за миллион долларов на болотах. Она никогда не окупится, это просто потерянные деньги.

Даже странно, что государство и чиновники, которые должны контролировать эффективность расходования бюджетных средств, так относятся к своим обязанностям. Поражают и специалисты Полесского аграрно-экологического института, которые даже сделали вывод, что дорога через болота будет лучше с точки зрения экологии и дешевле, чем окружная. Очень странная позиция.

Раньше лесные службы во всеуслышание говорили о том, что у них одни расходы и лесхоз не может быть рентабельным. Отсюда вывод: вместо того чтобы строить дорогу, нужно думать, как привлечь международные инвестиции, как создать национальный парк или заповедник, каким образом сохранить эту территорию, потому что она имеет глобальное значение.

Ольманские болота — одно из немногих мест в Европе, подходящих для обитания большого подорлика. Например, только на сохранение этой птицы вполне можно было бы найти инвестиции.

Экологические последствия проявятся в том, что нарушится гидрорежим болот. Чтобы сохранить его по обе стороны дороги, необходимо проложить много труб, ведь дорога — это фактически дамба. По нашим данным, строители закладывают мало труб. Как следствие, одна сторона будет подсушена, поэтому вероятность пожаров там возрастет. Люди будут чаще туда ездить, что также может привести к увеличению случаев возгораний и пожаров. К тому же могут участиться случаи браконьерства. Разумеется, все это нарушит привычный образ жизни видов животных (например, змееяда, бородатой неясыти, большого подорлика), которые как раз и спрятались от людей на Ольманских болотах.

Строители и лесники говорили, что старую дорогу можно отремонтировать, но кто-то настоял на строительстве новой. Сработало пресловутое «необходимо освоить средства», выделенные госпрограммой. Разумеется, этот миллион долларов можно было бы использовать куда более рационально.

Если бы реконструировали старую дорогу, то никто бы и вопросов не поднимал. Теперь же неясно, как новая дорога, шесть километров которой будут проложены по болоту, отреагирует на дожди и таяние снега. Да и строительство обойдется намного дороже, ведь нужны огромные объемы песка: создается «подушка» толщиной в двадцать метров вместо пяти.

В итоге дорога так и не станет рентабельной, ведь ее нужно будет поддерживать в рабочем состоянии и периодически обновлять. Собственно говоря, дорогу строят не для того, чтобы она стала рентабельной, а для того, чтобы «освоить» выделенные средства и заработать на вывозе древесины.

Александр Винчевский, директор ОО «Ахова птушак Бацькаўшчыны», «Белорусы и рынок»


популярное за неделю

Мнение

Пятачок на «Динамо»
Пятачок на «Динамо» Андрей Санников
«Славянский позор»
«Славянский позор» Дмитрий Растаев
Удар по имиджу властей
Удар по имиджу властей Валерий Карбалевич
Не кормите троллей
Не кормите троллей Константин Боровой