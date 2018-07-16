Беларусь - Россия: ход послом Валерий Карбалевич, «Радыё Свабода»

16.07.2018, 10:23

Валерий Карбалевич

Смена российского посла в Беларуси, возможно, знаменует перемены в двусторонних отношениях.

Российские СМИ сообщают, что Москва определилась с кандидатурой нового посла РФ в Беларуси. Это Михаил Бабич.

Таким образом, в Минск собирается приехать шестой посол России в Беларуси за времена независимости. С ними были связаны различные этапы развития двусторонних отношений, случались и скандальные истории.

Например, в 1997 году во время «дела Шеремета» случился острый конфликт между Минском и Москвой. Так вот, тогдашний посол России в Беларуси Валерий Лощинин фактически поддержал в этом конфликте белорусскую сторону.

В Википедии в материале под названием Посольство России в Беларуси в списке российских послов указан Дмитрий Аяцков. Парадокс в том, что он хоть и был официально назначен послом, однако до Минска так и не доехал. На радостях от новой должности он на пресс-конференции предложил Лукашенко «перестать дуть щеки». Случился скандал, в Минске возмутились и потребовали поменять посла. Тогда и появился в белорусской столице дипломатический долгожитель Александр Суриков.

Следует отметить, что в белорусско-российских взаимоотношениях роль МИД обеих стран и посольств как их структурных подразделений не столь важна, как обычно в отношениях между государствами. Сотрудничество больше происходит на уровне других структур. Активно общаются вице-премьеры, ответственные за энергетику, сельское хозяйство. Наверное, даже правители, премьер-министры Беларуси и России встречаются чаще, чем министры иностранных дел.

То есть значительная часть коммуникаций между странами происходит вне рамок посольств. В результате складывалось впечатление, что заявления российского посла Александра Сурикова иногда основывались на информации из СМИ. Однажды Лукашенко даже упрекнул того, мол, Александр Александрович, что же вы говорите, вы просто не в курсе дел, мы же на уровне правительств уже обо всем договорились.

Сами те факты, что нынешний посол России возглавляет дипломатическую миссию в Минске в течение 12 лет, ему 77 лет, очень показательны. Они свидетельствуют о том, что до сих пор для Москвы отношение к этой должности было не очень важным. Говоря языком классиков, этакий зиц-председатель, или, точнее, зиц-посол. Вследствие длительного пребывания на своем посту Александр Суриков является дуайеном дипломатического корпуса в Беларуси. По моим личным наблюдениям, отношение к нему иностранных дипломатов, работающих в Минске, слегка ироничное.

Кстати, все предшественники Сурикова на посту посла РФ в Беларуси были карьерными дипломатами. И только нынешний посол оказался политическим назначенцев. Это когда чиновника, который вдруг лишился своего поста, надо куда-то пристроить, его направляют послом. Но при этом, чтобы тот не наделал большого вреда, выбирают соответствующую страну. Вот для Сурикова выбрали Беларусь.

Новый вероятный российский посол Михаил Бабич - также политический назначенец в том смысле, что он не карьерный дипломат, на дипломатических должностях до сих пор не работал. Но его политический вес в среде российской элиты значительно выше. Он был полномочным представителем президента России в Приволжском федеральной округе.

Еще более важно, что в 2016 году Москва предлагала его кандидатуру на должность посла РФ в Украине. Роль украинского направления во внешней политике России после захвата Крыма невозможно переоценить. И вот на ключевую должность посла в страну, с которой Россия находится, фактически, в состоянии войны, хотели назначить именно Бабича. Однако украинцы отказались принять его.

Также стоит напомнить, что короткое время, с ноября 2002 до февраля 2003 года, он был председателем правительства Чеченской Республики. Как раз в тот период, когда там заканчивалась военная операция по установлению полного военного контроля России над этим регионом.

То есть это политик, которого можно назвать кризисным менеджером в условиях военного конфликта. И вот человека с такой репутацией направляют в Беларусь. Разумеется, это сразу вызвало ряд громких комментариев и алармистских прогнозов. Мол, приедет «смотрящий» за Минском. Вот политолог Арсений Сивицкий прогнозирует, что вероятный новый посол является образцовым примером «внешнего управляющего» для Беларуси, и это означает, что «Кремль собирается взять ситуацию в Беларуси под серьезный контроль».

На мой взгляд, не стоит преувеличивать. На двусторонние отношения влияют более важные факторы, чем назначение нового посла. Тем не менее, оно свидетельствует о том, что политика Беларуси сегодня не устраивает Кремль и он пытается что-то поменять. Думаю, что статус российского посольства и роль посла в белорусско-российских отношениях с назначением Михаила Бабича повысятся. Также будут меняться механизмы, способы влияния России на Беларусь, сама стилистика отношений.

Валерий Карбалевич, «Радыё Свабода»