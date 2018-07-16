Началось: Лидчанин нашел в лесу подберезовик весом почти килограмм 6 16.07.2018, 12:33

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Гриб оказался полностью пригодным для употребления в пищу.

Лидчанин Николай Ефимец нашел в лесу около деревни Липнишки Ивьевского района подберезовик весом 840 граммов. Гриб оказался не червивым и полностью пригодным для употребления в пищу, рассказывает «Лідская газета».

Правда, больше грибов в том лесу Николай не нашел. Гигантский подберезовик стал единственным его трофеем. Его показывали друзьям, знакомым и соседям и даже принесли в редакцию газеты.

— Рука не поднималась порезать гриб в суп или на сковороду! — говорит жена Николая Жанна.

Сам же грибник надеется, что этот сезон, несмотря на летнюю засуху, все-таки будет грибным.