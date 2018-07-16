Видеохит: Американка с помощью «телепатии» уложила пуму спать 16.07.2018, 13:02

1,139

Незаурядный случай произошел в Орегоне.

В фейсбуке стал вирусным пост американки Лорен Тэйлор из городка Ашленд в штате Орегон. Девушка рассказала о том, что, придя домой поздним вечером, обнаружила в своей гостиной пуму, сообщает medialeaks.ru.

Точнее, первой с пумой познакомилась соседка Лорен, но она выступила не слишком радушной хозяйкой, просто заперевшись в своей комнате.

Заметив пуму, моя соседка закричала и захлопнула дверь. Сама кошка тоже испугалась и попыталась выбраться через закрытое окно, но у нее, конечно, не получилось.

Тэйлор же была посмелее и решила пообщаться с хищником невербально. Как утверждает Лорен, все кошачьи восприимчивы к телепатии, так что она просто «успокоила» случайную гостью.

Кошки чрезвычайно проницательны для энергии, и эта пума могла бы быть очень опасной, находясь в энергетическом поле страха или гнева. Но я просто послала ей информацию о том, что все хорошо.

Вам самим решать, верить в телепатию или нет, но, попив воду из пожарного прудика во дворе, пума, очевидно, действительно почувствовала себя как дома. И улеглась спать за софой.

Можно подумать, что передача правильной энергии пуме сработала не до конца правильно, раз она улеглась спать не на диванчик, а рядом.

Но нет, там оказалась припрятанной подушка.

На этой подушке пума и провела следующие шесть часов.

Кошка бы проспала там и все утро, но девушкам нужно было собираться на работу, так что было принято решение разбудить гостью. Однако в этот раз к телепатии добавился еще и громкий шум, который должен был прогнать хищника.

«Я отправила телепатические фотографии маршрута, по которому ей нужно было идти. Через открытые двери, ручей, поле и назад в горы. Мы получили указание, что хорошим способом разбудить ее будет барабанить по стеклу, так что, заручившись поддержкой древних, мы приступили к реализации плана. И все получилось в точности, как мы задумывали», - сообщает американка.