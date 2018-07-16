Леонид Судаленко: ООН и белорусское правительство говорят на разных языках 16.07.2018, 14:10

Леонид Судаленко

Фото: charter97.org

Правозащитники требуют исполнения белорусскими властями международных обязательств.

Беларусь - единственная европейская страна, не являющаяся членом Совета Европы, так как, помимо прочего, до сих пор не отказалась от применения смертной казни, пишет «Немецкая волна».

Граждане страны лишены возможности обращаться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). На международном уровне пожаловаться на свое правительство они могут лишь в Комитет по правам человека ООН (КПЧ ООН). Всего с 1997 года, когда была подана первая белорусская жалоба в эту структуру, их зарегистрировано уже 273. Беларусь уверенно находится в первой тройке стран, чьи граждане чаще всего обращаются в КПЧ.

Жители Могилева, получившие штрафы и административные аресты за участие в прошлогодних акциях протеста против скандального декрета "о тунеядцах", также воспользовались таким шансом. В своих обращениях они заявили о нарушении их права на свободу мирных собраний, которое гарантирует Международный пакт о гражданских и политических правах (МПГПП). Ответы белорусских властей вызвали недоумение у жалующихся.

Злоупотребляют ли белорусы правом обращения в КПЧ ООН?

Могилевский правозащитник Борис Бухель помог оформить полдесятка жалоб в КПЧ ООН от участников акции протеста. Процедура эта долгая, объясняет он, ведь обращаться в офис ООН нужно только после того, как исчерпаны все возможности судебной системы на родине. Потом женевские чиновники в течение полугода решают, подлежит ли жалоба рассмотрению, и если решение позитивное, то отправляют ее белорусским властям для реагирования. У их представителей есть для этого полгода. Полученный ответ КПЧ ООН пересылает пожаловавшимся гражданам для комментария. На прошлой неделе правозащитник как раз получил такие ответы с официальной позицией белорусского правительства. Их содержание вызвало у Бухеля недоумение.

Представитель постоянной миссии Беларуси при офисе ООН в своих замечаниях обвинил автора жалоб в "злоупотреблении правом на обращение в международные инстанции". При этом, отмечает Борис Бухель, по сути изложенных претензий не было сказано ни слова, власти просто ищут формальные основания, чтобы признать жалобы неприемлемыми и предотвратить разбирательство в КПЧ ООН.

Белорусские дипломаты в своих замечаниях сослались на то, что считающие, что их права нарушены, граждане могли бы обжаловать судебное решение в прокуратуру, а также председателям областного и Верховного судов. И далее, продолжает Бухель, в лучших советских традициях дипломаты приводят статистику о том, сколько протестов в год вынесла прокуратура по административным делам: 3766, из них удовлетворены 3665 или 97%. "Хотя всем понятно, что для КПЧ ООН это ну совсем ненужная информация", - отмечает правозащитник.

Еще жестче позицию властей критикует руководитель гомельского "Центра стратегической тяжбы" Леонид Судаленко. Еще в 2008 году он выиграл подобное дело против Беларуси, тогда в своем решении КПЧ ООН указал, что "пересмотр в рамках надзорной процедуры судебных решений, вступивших в законную силу, не составляет средство правовой защиты". Проще говоря, объясняет Судаленко, нигде в мире не используется процедура надзорных жалоб в прокуратуру или председателю Верховного суда. КПЧ ООН интересует выполнение справедливым судом первой инстанции требований МПГПП.

КПЧ ООН и белорусское правительство говорят на разных языках

Никого не введет в заблуждение, продолжает Судаленко, и приведенная статистика. Только по линии МВД Беларуси в 2017 году было выписано около 4 миллионов штрафов, а кроме милиции административные протоколы имеют право составлять еще 70 госструктур. Прокуратура выносит протесты, например, на штрафы ГАИ за превышение скорости, но когда речь идет о политических и гражданских правах, ни одно дело пока не подверглось пересмотру, указывает правозащитник.

Власти лукавят, считает Судаленко, указывая, что граждане "злоупотребляют" обращениями в ООН - в последнее время эту формулировку они используют как под копирку. Сама по себе она свидетельствует о том, что КПЧ ООН и белорусское правительство говорят на разных языках, добавляет глава "Центра стратегической тяжбы".

Могилевчанка Алена Кисель считает, что вопрос нужно ставить совершенно иначе - не злоупотребляет ли государство, скрывая от граждан информацию о КПЧ ООН. Впервые, объясняет она, о возможности пожаловаться на собственное государство она узнала от правозащитников уже после суда. Отучившись пять лет в вузе, Кисель понятия не имела, что такое бывает. В Беларуси, констатирует она, даже человек с высшим образованием не знает, как защитить свои права, и власти не заинтересованы в правовом ликбезе населения.

За участие в акции протеста девушка была оштрафована на 140 евро, после чего ее еще и отчислили из вуза - за три месяца до защиты диплома. Кисель самостоятельно подавала жалобу в КПЧ и также получила стандартный ответ правительства, с которым не согласна.

Впрочем, Леонид Судаленко отмечает, что Минск все-таки сделал шаг навстречу ООН. В конце 90-х, вспоминает он, белорусские власти вовсе игнорировало запросы КПЧ, а позже стали выборочно давать свои комментарии на жалобы граждан. Теперь же переписка имеет системный характер. Коммуникация наладилась после того, как в 2016 году в Беларуси был принят Национальный план по правам человека, который, по сути, является планом действий по выполенинию рекомендаций Универсального периодического обзора Совета по правам человека ООН.

Юрист правозащиного центра "Весна" и один из авторов альтернативного доклада для КПЧ ООН Валентин Стефанович сетует, что, несмотря на некоторое движение навстречу ООН, позиция МИД Беларуси пока осталась неизменной - власти не считают решения КПЧ обязательными для исполнения. В Национальном плане есть рекомендации по изучению таких решений по белорусским делам. "Но мы знаем, что изучать их можно бесконечно долго", - говорит Валентин Стефанович.

Осенью текущего года, продолжает он, в КПЧ ООН в Женеве пройдут слушания по Беларуси. Раз в пять лет все страны представляют там отчеты об исполнении МПГПП. Оба доклада - официальный и подготовленный правозащитниками альтернативный - уже отосланы и опубликованы на сайте КПЧ ООН. В ходе дискуссий правозащитники попробуют убедить власти в Минске выполнять взятые на себя международные обязательства.