Фотофакт: 10 чиновников решают, кто полезет в канализационный люк 7 16.07.2018, 14:21

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Фото: «Еврорадио»

В канализационный колодец так никто и не полез.

13 июля в Минске затопило недавно отремонтированные улицы Революционную и Комсомольскую. Их реконструкция стоила городскому бюджету около 2,3 млн рублей, но канализацию, способную выдержать сильный дождь, там построить так и не смогли, сообщает Еврорадио.

В понедельник около ржавых люков собралась дюжина чиновников и работников "Ремавтодора". Они ходят от люка к люку и обсуждают, что теперь делать, чтобы канализация заработала.

Еврорадио немного походило вместе с ними. Самое частое слово, которое повторяли чиновники: "Скоро". В канализационный колодец так никто и не полез.