Литва примет на обучение школьников из Донбасса 16.07.2018, 14:49

Из резерва выделено 48 200 евро.

Правительство Литвы планирует выделить свыше 48 тысяч евро резервных средств для приема в стране школьников из пострадавших от войны районов Донбасса, сообщает портал Delfi.

Министерство образования и науки Литвы планирует направить эти средства на покрытие расходов на обучение и проживание с сентября по конец декабря в Литве 15 учащихся и сопровождающих их учителей.

Литва выполняет несколько проектов, связанных с оказанием помощи украинским детям: школьники из Восточной Украины учатся в Вильнюсском Доме литовцев, вместе со Швецией финансирует краткосрочные поездки детей из пострадавших регионов в Литву, организованы творческие лагеря, обучение учителей и психологов.

Литва каждый год с 2014 года принимает украинских школьников из Донецкой и Луганской областей, после того как Россия аннексировала Крым и начала поддерживать сепаратистов на Донбассе.