«Историческая память фактически уничтожается манкуртами от власти» 16.07.2018, 15:17

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Алесь Беляцкий

Фото: Сергей Гриц

Власти не делают ничего, чтобы развести стороны в конфликте вокруг Куропат.

Ситуацию вокруг скандального ресторана в Куропатах сайту «Завтра твоей страны» прокомметировал председатель Правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий:

- Хотелось бы, чтобы владельцы этого бизнеса как можно быстрее поняли: это длительный конфликт, конца которому не видно. Нормальной работы для этого заведения не будет. – говорит Алесь Беляцкий. -- Они знали, где строят свое заведение, и должны понять, что это -бездушный «бизнес на костях». Они должны уступить, пока там не произошла трагедия.

Правозащитник считает, что прокуратура в данном случае демонстрирует свою недееспособность, поскольку власти фактически уклонились от арбитража в этом конфликте между гражданским обществом, общественными активистами и владельцами ресторана.

- Разрешение на строительство было получено с нарушенями: ни министерство культуры, ни исполнительная власть Минщины ничего не сделали, чтобы отодвинуть этот ресторан, -- подчеркивает руководитель «Весны».

Правозащитник отмечает, что случай с Куропатами – не единичный.

- Десятки лет возле Тростенца была создана огромная свалка, которая видна за многие километры и которую сейчас уже никуда не перенесешь, - говорит собеседник.

Он также приводит в пример мемориал «Яма» в центре Минска, где во время последней войны были убиты 5 тысяч евреев. Сейчас совсем рядом с этим местом находятся жилые дома и административные здания.

- Историческая память фактически уничтожается манкуртами от власти. То же самое происходит c белорусским языком и культурой, - подчеркивает правозащитник.

По его словам, власти не делают ничего, чтобы развести стороны в конфликте вокруг Куропат.

- Я с тревогой наблюдаю, как почти каждую неделю машины посетителей подбивают пикетирующих, и не понятна роль ГАИ, которая там присутствует. - говорит Алесь Беляцкий.