Марадона: У меня очень большие воспоминания о Фиделе, Чавесе, Мадуро, Каддафи 16.07.2018, 19:02

Председатель брестского «Динамо» заявил, что хочет сделать фото и с белорусским диктатором.

Председатель брестского «Динамо» Диего Марадона рассказал, что хочет познакомиться с правителем Беларуси Александром Лукашенко.

– Как вы планируете развлекаться в Беларуси и планируете ли встречу с Лукашенко?

– Конечно, я хотел бы познакомится с Лукашенко. У меня очень большие воспоминания о Фиделе, о Чавесе, Мадуро, о Каддафи. Также я знаю Путина, и теперь я хочу сделать фото с Лукашенко. Сначала хочу фото... и после этого, я надеюсь, он станет нашим болельщиком. И я надеюсь, что наш проект будет полезен белорусскому футболу и футболу в целом. Я также хочу сделать этот шаг вместе, – цитирует Марадону «Трибуна».