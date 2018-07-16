Республиканцы резко критикуют Трампа за его позицию в Хельсинки 4 16.07.2018, 21:04

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Фото: Reuters

Республиканцы прокомментировали встречу Трампа и Путина.

Председатель сенатского Комитета по иностранным делам Боб Коркер, отвечая в Капитолии на вопросы группы журналистов, выразил резкое разочарование позицией президента США Дональда Трампа на встрече в Хельсинки с президентом России Владимиром Путиным, передает «Радио Свобода».

По его словам, факт вмешательства России в американские выборы не подлежит сомнению и спецслужбы не давали президенту никакого повода сомневаться в обоснованности выводов о роли Москвы.

Спикер Палаты представителей Конгресса США республиканец Пол Райан также заявил, что факт вмешательства России в американские выборы 2016 года установлен спецслужбами.

Таким образом оба политика, не дожидаясь прибытия Трампа из Хельсинки в Вашингтон, поспешили отмежеваться от его позиции, публично высказанной на саммите с Владимиром Путиным. Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Хельсинки, назвал ведущееся в США расследование российского вмешательства крайне неблагоприятным для отношений между Москвой и Вашингтоном и поддержал президента Путина, настаивавшего, что никакого вмешательства не было.