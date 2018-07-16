Игрок сборной Хорватии не пожал руку Путину во время церемонии награждения ЧМ-2018 2 16.07.2018, 21:54

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Йосип Пиварич

Защитник киевского «Динамо» и сборной Хорватии Йосип Пиварич прошел мимо президента России.

Защитник киевского "Динамо" и сборной Хорватии Йосип Пиварич попал в небольшой скандал во время награждения финалистов чемпионата мира 2018 года. Напомним, сборная Франции обыграла команду Хорватии со счетом 4:2 и во второй раз в истории стала чемпионом мира. Первыми на подиум с ВИП-персонами отправились хорватские футболисты, которым вручали серебряные медали финалистов ЧМ-2018, передает segodnya.ua.

Футболисты поочередно подходили к высокопоставленным лицам получали медали и жали им руки. Пиварич получил свою награду из рук президента ФИФА Джанни Инфантино, а следом за ним стоял президент России Владимир Путин. Хорват пожал руку итальянцу, прошел миро россиянина и направился сразу к главе УЕФА Александру Чеферину.

Напомним, что ранее на ЧМ-2018 члены делегации сборной Хорватии Огнен Вукоевич и Домагой Вида записали видео после матча 1/4 финала ЧМ-2018 Россия – Хорватия, на котором Вукоевич посвятил победу Украине и "Динамо", а Вида прокричал "Слава Украине!".

Интересно, что знаменитый шахматист Гарри Каспаров поздравил Хорватию с победой над Россией и вступился за Домагоя Виду. Если бы Вида сказал "Хайль, Путин!", то его бы наградили, считает Каспаров.