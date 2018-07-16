Сенат США призвал усилить санкции против РФ 1 16.07.2018, 23:54

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Фото: Telegraf-Epa

Также сотрудники администрации Трампа, принимавшие участие в саммите в Хельсинки, должны дать показания в Конгрессе.

Лидер демократов в Сенате Конгресса США Чак Шумер призвал политиков обеих американских партий усилить санкции против России после саммита между президентами США и РФ Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.

Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters.

Шумер, выступая на пресс-конференции, заявил, что сотрудники администрации Трампа по вопросам национальной безопасности, принимавшие участие в хельсинском саммите, должны дать показания в Конгрессе.