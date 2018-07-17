Иск матери из Гомеля против детсада и роно напугал чиновников 11 17.07.2018, 8:20

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Ответчики просили сделать процесс закрытым.

16 июля суд Советского района продолжил рассмотрение дела о письме одинокой маме из детсада, в котором адресату пригрозили постановкой в СОП из-за того, что женщина две недели не была трудоустроена. Наталья подала иск к районному отделу образования и детскому саду № 160 Гомеля, в котором потребовала от них компенсации морального вреда в размере 1 тысячи рублей. Мама девочки говорит, что последние события принесли ей и дочери много страданий: работники образования ее унизили, оскорбили, вмешались в частную жизнь и разгласили личные данные, сообщает tut.by.

На очередное судебное заседание обе стороны пришли с адвокатами. Правда, как утверждает истец, найти защитника ей оказалось непросто.

— Все, к кому обращалась женщина, отказывали. Причину не называли, но я подозреваю, что они таким образом не хотели вступать в спор с государственными интересами, — комментирует гомельский правозащитник Леонид Судаленко, он помогает маме Наталье Белой в этом процессе.

В самом начале ответчики выступили с ходатайством сделать процесс закрытым. Истец выступила против. Суд не поддержал ходатайство.

Напомним, в июне Наталья Белая получила из детского сада № 160, который посещает ее дочь, письмо, в котором сад ставил женщину в известность, что поскольку она не трудоустроена, ее семья находится в экстремальной жизненной ситуации и требует повышенного педагогического внимания. В случае, если Наталья не трудоустроится, предупредили в письме, администрация сада «будет вынуждена поставить ее и ребенка в разряд семей социально опасного положения». Само письмо было датировано 5 июня. На тот момент Наталья не работала чуть более двух недель. Возмущенная женщина обратилась в суд. В своем исковом требовании она указала, что письменное уведомление расценивается ею как грубое вмешательство в частную жизнь и частную жизнь ее семьи. Письмо унизило ее человеческое и гражданское достоинство, заставило на протяжении длительного периода времени ощущать нравственную боль, постоянные переживания за будущее своей несовершеннолетней дочери, поставило в условия отчаянности и безысходности.

Ответчики с исковыми требованиями не согласились. По их мнению, сад и заведующая не вмешивались в личную жизнь с целью интереса, а проводили «социальное расследование». Работа велась на основании тех нормативно-правовых актов, которые обязывают сегодня учреждения образования заниматься ранним выявлением семейного неблагополучия. Таким образом, уверены в отделе образования, исковое требование истец подал на законодательные акты Республики Беларусь, которые сегодня реализуются в учреждениях образования.

Адвокат, который представляет в суде интересы заведующей детским садом, считает, что иск не основан на законе, так как госорганы не нарушили законодательство, а письмо с рекомендацией об устройстве на работу не является вмешательством в частную жизнь. А претензии к отделу образования, мол, и вовсе неуместны: от него ни писем, ни других требований Наталье не поступало.

Адвокат истца на это возразил, что вышестоящий орган контролирует деятельность нижестоящего, и отдел образования должен был вмешаться в происходящее, однако бездействовал, за что и должен отвечать.

— У сада статус отдельного юридического лица, и в отделе образования были не в курсе происходящего, — парировали ответчики.

Заведующая детским садом (и автор злополучного письма) также рассказала о причинах его появления. Ребенок систематически пропускал сад, нередко без уважительных причин, мама на звонки воспитателя не отвечала и отказалась от того, чтобы с ее дочерью работал дефектолог. При этом главную причину, которая называлась ранее и упоминалась в письме — нетрудоустройство мамы, на этот раз руководитель детсада почему-то не озвучила.

Наталья Белая в свою очередь сообщила суду, что к ней и дочери в саду плохо относились с первого дня, из-за этого, мол, ребенок был в постоянном стрессе и депрессии. Также, по словам женщины, дефектолог оскорбляла ее дочь. Именно потому, как только она оказывалась свободна, старалась оставлять малышку дома и не вести в сад.

Уже после судебного заседания TUT.BY задал Наталье вопрос о том, с чем, по ее мнению, было связано такое негативное отношение к ней и дочери со стороны детсада.

— Странная ситуация. Когда мы только написали заявление в сад, заведующая прочла, что я из Лельчиц, — и вдруг сказала, что она ненавидит этот город, ей не нравятся его жители. Причину не назвала, сказала, что это личное, — ответила Наталья.

Следующее заседание намечено на 26 июля — на него вызван представитель Минфина, так как самостоятельно платить компенсацию вреда, если иск будет удовлетворен, отдел образования исполкома не может.