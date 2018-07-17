Как можно заработать на сезонных работах в Польше? 1 17.07.2018, 12:00

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Ежегодно на сезонные работы в Польшу съезжаются сотни иностранцев.

Кто-то трудится во время летних студенческих каникул, кто-то берет специально отпуск на основной работе, а кто-то просто знает о том, что сезонная работа в Польше — это быстрые и неплохие деньги. Но так ли это на самом деле? Сколько и за какую работу платят поляки иностранцам - в материале «Брестской газеты».

Чтобы ответить на эти вопросы, портал polsha24.com проанализировал основные сайты с объявлениями польских работодателей о поиске людей для выполнения тех или иных видов сезонных работ.

Сбор клубники. Один из самых популярных видов сезонных работ в Польше. Заработок на уборке этих ягод с полей начинается с 1,5 злотых на руки за один килограмм. Некоторые клубничные плантаторы предлагают 25 — 30 злотых за каждый час работы. Таким образом, ежедневный доход особенно трудолюбивых работников может доходить до 300 злотых в день. Это связано с тем, что для рабочих нет ограничения на 8-часовое рабочее время. При желании собирать ягоду можно и по 12 часов в день.

Сбор малины. Не менее популярная среди иностранцев сезонная работа в Польше. Как правило, ягоду собирают женщины в возрасте от 20 до 50 лет. График работы — 10-12 часов в день с понедельника по субботу. Почасовые ставки начинаются с 12 злотых. В среднем ежедневный доход на руки составляет 100 — 200 злотых. В месяц на малине зарабатывают 2 500 — 3 000 злотых. При этом почти все работники имеют возможность экономить на жилье, которое предоставляется им бесплатно.

Сбор черешни или вишни. Здесь заработок начинается с 1 злотого за килограмм этих ягод, но чаще всего в объявлениях указана сумма — 1,5 злотых за кило. Некоторые владельцы польских садов предлагают 2,5 злотых за килограмм собранной вишни или черешни. Кстати, эта сезонная работа считается чуть легче сбора малины, так как ягоды крупнее и не такие хрупкие. В день на польский черешне можно заработать порядка 200 злотых.

Сбор яблок и груш. На такую сезонную работу поляки приглашают мужчин, женщин и даже семейные пары в возрасте от 20 лет. Как правило, зрелые плоды могут собирать в любую погоду с 5 утра до 6 вечера. За одно лукошко яблок или груш весом в 2 — 2,5 кг готовы платить около 1,75 злотых. Длится сезон сбора яблок и груш в Польше примерно с августа по октябрь.

Сбор спаржи. Эту культуру в Польше также достаточно выгодно убирать. Местные фермеры предлагают на сборе спаржи оплату в 10,7 злотых в час на руки или 1,5 злотых за собранный килограмм. В среднем в месяц в зависимости от количества отработанных часов и трудолюбия работника в целом зарплата может доходить до 3 500 злотых. Проживание также чаще всего предоставляется бесплатно.

Заработная плата на сезонных работах в Польше варьируется в том числе в зависимости от региона, места работы и предпочтений работодателя. Ну и, конечно, многое — в руках самих работников: конечный доход напрямую зависит от их старания и трудолюбия.