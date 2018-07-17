Крик души гродненчанки: Почему в Минске в общественном транспорте столько хамов? Эвика Отто, kp.by

17.07.2018, 20:13

Жила в Гродно - никогда с таким не сталкивалась!

А теперь субъективно. Начну немного издалека. Я выросла в Гродно. Но сейчас живу в Минске - второе покорение столицы (ха!) началось в 2016 году. По городу передвигаюсь на общественном транспорте, иногда на велосипеде. И что я вам хочу сказать: такого хамства в транспорте не встречала в родном Гродно. Сегодня утром по дороге на работу со мной случилась неприятная история. На станции метро «Октябрьская» зашла в вагон, чтобы доехать до площади Победы. Поезд останавливается, я пропускаю впереди стоящих людей. Но кто-то сзади начинает активно выпихивать меня из вагона. Оборачиваясь, думая, что толпа напирает, увидела только одну девушку. Она продолжает нагло пихать меня в спину.

- Девушка, что вы делаете? - удивилась.

- Иди уже! - почти выталкивает меня «приветливая» блондинка.

Я «съела», растерялась. Иду по эскалатору и думаю: «Хамка. Но ладно, не буду ее трогать». Но выражение ее лица - знаете, такое, на котором написано «мне все до лампочки» - не дает успокоиться моей нервной системе. Я решаю догнать девушку и спросить, почему она позволяет себе такое поведение и не хочет ли извиниться? Почему-то мне подумалось, что таким людям можно что-то сказать. Зря! Я догоняю бодро шагающую блондинку и требую справедливости (сейчас самой смешно). А та просто отмахнулась и побежала к охранникам в метро. Я не слышала, что точно она говорила. Но явно просила спасти от меня, неадекватной.

- Вы мешали ей выйти, - резюмировали господа из метро. А я опешила:

- Так я тоже выходила - пропускала людей!

- И вот сейчас из-за этого вы аж побелели! - встали на сторону «приветливой» блондинки сотрудники метрополитена.

Может, и побелела. Вообще впадаю в ступор от непревзойденного хамства, которое еще и оправдывают. Я ушла. Слив всю свою энергию. Это я потом подумала, когда успокоилась. Знаете, я бы не описывала этот случай, если бы с таким поведением не сталкивалась регулярно. Не всегда мне страшно хамят, иногда наблюдаю, как достается другим пассажирам. Вот пример. Однажды на эскалаторе бойкая дама за пятьдесят толкнула девушку, мешающую ей идти по эскалатору (по правилам это запрещено, если что), с командирским приказом: «В сторону!» Девушка тоже растерялась. Но не стала тратить на нее свои нервные клетки.

Еще случай в трамвае. Опять со мной. Полгода назад примерно. Мужчина решил точно так же выпихнуть меня из транспорта.

- Зачем толкаете, я тоже выхожу!

- А откуда я знаю, - еще один перл общественного транспорта.

А спросить можно?! Кстати, в Минске не так часто спрашивают у пассажиров: «Вы выходите на следующей?» Как правило, просто щемятся, расталкивая всех на своем пути. Мы хотим жить как европейцы, думаю я. Но не чувствуем личных границ. Сложно представить такое поведение в любой стране Западной Европы. Я часто путешествую и такого не встречала. Не буду вас грузить фразами: «Если там кого-то хоть пальцем заденут, обязательно скажут: I am sorry!» Как говорил мой приятель-политолог: «Культурки не хватает».

Моя мама говорит, что это обостренное чувство справедливости из-за повышенного внимания к своему эго. Возможно. Но мое эго не будет буянить, если его не пихать (смеюсь). А вообще, конечно, собака бывает кусачей только от жизни собачьей. Люди, будьте внимательнее и добрее друг к другу!

P.S. Всем, кто решит дать совет: «Нужно ездить на машине в таком случае». Отвечаю: может быть, но пока я живу в 350 метрах от метро, не вижу в этом большой необходимости. Но уже задумываюсь!

Эвика Отто, kp.by