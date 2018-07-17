Трамп признал вмешательство России в выборы в США 2 17.07.2018, 22:40

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Президент США согласился с информацией американских спецслужб.

Президент США Дональд Трамп признал, что Россия стояла за хакерскими атаками во время американских президентских выборов 2016 года. Это заявление он сделал после резкой критики, вызванной его позицией во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Он принимает соответствующую информацию спецслужб, сказал глава Белого дома во вторник, 17 июля, в Вашингтоне, передает DW cо ссылкой на телеканал Fox News и другие американские СМИ.

По словам Трампа, на пресс-конференции в Хельсинки с Путиным он "неправильно выразился".

В столице Финляндии 16 апреля Трамп указал, что "не видит причины", по которой Россия должна была вмешиваться в выборы в США. В то же время отрицание российского лидера он назвал "очень сильным и мощным". Таким образом, президент США открыто выступил наперекор мнению своих спецслужб и следственных органов, которые считают вмешательство Москвы доказанным.

Вместе с тем часть вины за плохие отношения Вашингтона с Москвой Трамп возложил на свою страну и на расследования американского Минюста, которые он назвал "охотой на ведьм". Эти высказывания президента США вызвали шквал критики среди американских политиков и в СМИ.