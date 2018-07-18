Торговый революционер 18.07.2018, 8:23

Джефф Безос

Пять фактов о Джеффе Безосе.

День распродаж Amazon официально достиг масштабов Черной пятницы и Киберпонедельника. Богатейшему человеку планеты Джеффу Безосу удалось изменить традиции покупок во всем мире, пишет nv.ua.

Термин «Черная пятница» появился в конце 60-х и традиционно означал пятницу после Дня благодарения в США, которая открывала сезон рождественских распродаж. С развитием интернета и онлайн-магазинов, в начале нулевых основали Киберпонедельник – продолжение Черной пятницы после уик-энда, что означает массовое снижение цен на товары в сети.

Многие компании устраивают свои дни распродаж, но ни один из них не может сравниться с Amazon Prime Day – периодом акций и скидок в крупнейшем мировом онлайн-магазине Amazon.

Cейчас Prime Day является настоящей бизнес-моделью не только для самой компании, но и для многих СМИ и рекламных агентств. В последние дни, Западный медиарынок буквально разрывался от сообщений о дне распродаж в Amazon. «Лучшие ценовые предложения», «Топ-5 товаров к Amazon Prime Day», «Новинки рынка по самой дешевой цене» – именно такими заголовками были наполнены американские интернет-порталы, журналы, газеты, радиостанции и телеканалы.

По сути, Amazon смогли переплюнуть традиционные дни распродаж с розничными покупками в сотнях магазинов, и предоставить аудитории практически весь ассортимент товаров и услуг с возможностью приобретения, не вставая с дивана.

Именно эта формула сделала Джеффа Безоса – основателя Amazon в далеком 1994-м – богатейшим человеком планеты c состоянием больше чем в $150 млрд.

В связи с этим, НВ собрало пять фактов о Джеффе Безосе, которые могут вас удивить.

Гонка с Биллом Гейтсом

Сегодня утром, в связи с чрезмерными успехами Amazon, состояние Безоса достигло рекордной суммы.

Но, в последние годы, звание богатейшего человека планеты миллиардер делит с другим американским бизнесменом – Биллом Гейтсом.

Как пишет Mashable, сейчас Безос богаче чем Гейтс на 60%, и даже с учетом инфляции в конце 90-х, когда тогдашний глава Microsoft имел около $100 млрд, основатель Amazon все равно на пару миллиардов обгоняет компьютерного гения.

Но, стоит учесть, что сейчас Билл Гейтс уже не является ни руководителем, ни даже крупнейшим акционером Microsoft, и с 90-х занимается благотворительностью в рамках семейного Фонда Билла и Мелинды Гейтс.

Washington Post и вражда с Трампом

В 2013-м году Безос приобрел одну из самых авторитетных газет США Washington Post за $250 млн.

Именно демократическая позиция газеты и ее частые разгромные материалы о политиках, в том числе и о Дональде Трампе, стали причиной серьезных нападок нынешнего президента США на всю корпорацию Джеффа Безоса.

Трамп часто заявляет о том, что газета распространяет фейковую информацию, фабрикует факты и вообще является лоббистским инструментом Amazon.

Миллиардер-республиканец даже ведет расследование по поводу монополии Amazon и незаконного использования национальной почты United States Postal Service.

Жесткие методы руководства

Безос также известен своим фанатичным отношением к бизнесу. Работники Amazon во многих странах даже бастовали с требованиями улучшить условия работы.

Высокие нагрузки и темпы работы заставляют сотрудников прыгать выше своих возможностей, отказываться от перерывов и выходных, чтобы выдержать конкуренцию, и иногда приводят к летальному исходу.

Дональд Трамп не мог оставить без внимания случай с неудовольствием сотрудников Washington Post и, конечно же, в очередной раз подлил масла в костер.

«Сотрудники Washington Post хотят выйти на страйк, из-за того, что Безос им мало платит. Я думаю, что очень долгий страйк будет хорошей идеей. Сотрудники получат больше денег, а мы избавимся от фейковых новостей на больший промежуток времени»

Washington Post employees want to go on strike because Bezos isn’t paying them enough. I think a really long strike would be a great idea. Employees would get more money and we would get rid of Fake News for an extended period of time! Is @WaPo a registered lobbyist? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 июня 2018 г.

Противостояние в космосе

Параллельно с Amazon Джефф Безос является основателем и руководителем аэрокосмической компании Blue Origin. Несмотря на то, что это предприятие было создано на два года раньше, чем SpaceX, Безос явно проигрывает другому частному ракетостроителю – Илону Маску.

Но в последнее время, с неимоверным успехом Amazon, Blue Origin получила огромные перспективы в конкуренции со SpaceX.

Ракеты-носители Blue Origin уже пользуются спросом среди многих компаний и имеют все шансы на многомиллионные контракты с NASA и другие космические проекты.

А недавно Безос и вовсе заявил, что собирается колонизировать Луну со средины 2020 годов.

Первый триллионер в истории человечества

В то время как гиганты бизнеса, вроде Билла Гейтса и Уоррена Баффетта потихоньку отходят от дел, а молодому Марку Цукербергу еще слишком много предстоит заработать, 54-летний Джефф Безос находится на самом пике карьеры и сейчас его бизнес переживает стремительное развитие по всем фронтам.

В международной организации Oxfam, которая занимается снижением уровня бедности, подсчитали, что Безос может стать первым триллионером в мире в течение следующих 25 лет.