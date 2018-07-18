Дорожная карта, которая не в пользу Беларуси 3 18.07.2018, 10:27

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Исполнять ее придется – нам просто некуда деваться.

Президент России заранее – с 1 января по 31 декабря 2019 г. – продлил действие ответных «продовольственных» мер на антироссийские санкции. Соответствующий указ был подписан 12 июля 2018 г.

А поскольку значительная часть «санкционки», включающей в себя в т.ч. мясо и «молочку», была оперативно «замещена» белорусской продукцией, вопросы связанных с ней ограничений вновь оказались в центре внимания, пишет «Экономическая газета».

Не случайно уже на следующий день глава Россельхознадзора Сергей Данкверт встретился со своим коллегой – директором Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Беларуси Иваном Смильгинем.

Республиканские СМИ достаточно скупо осветили итоги этих переговоров, сделав основной упор на подписании двусторонней дорожной карты по снятию существующих ограничений по поставкам в текущем году. Однако при внимательном прочтении становится понятно, что эта дорожная карта больше похожа на ультиматум, выдвинутый нам российской стороной. А с учетом того, что все усилия по продовольственной диверсификации парадоксальным образом приводят к увеличению экспорта именно в Россию, исполнять его придется – нам просто некуда деваться.

С. Данкверт высказал немало претензий своим белорусским коллегам. Одной из главных оказалось даже не качество белорусских товаров, о котором чаще всего говорилось ранее, а зафиксированные россиянами «нестыковки» по представляемым на официальном уровне объемам производства «молочки» белорусскими предприятиями с фактическими объемами, отгружаемыми в Россию. Причем нарушителей даже аккуратно классифицировали на три группы.

1. Предприятия, которые заявляют объемы производства в разы меньшие фактически отгружаемых. В отношении них российская сторона делает вывод об экспорте по фиктивным документам.

2. Предприятия, которые «по бумагам» поставляют существенно больше, чем Россельхознадзор фиксирует на границе. Здесь речь может идти о поставках по «объездным тропам», которые проходят мимо официальных постов, размещенных на основных маршрутах между нашими странами. А раз продукцию прячут, значит, что-то с ней неладно.

3. Прямые контрабандисты, которые, по информации белорусских властей, вообще не занимаются поставками «молочки» в Россию, однако их продукция обнаруживается, что называется, «по факту» – на границе или прилавках магазинов.

В результате исходя из дорожной карты экспортировать продукцию в РФ получат право только те, кто в этот документ включен и сможет подтвердить происхождение, нужные объемы сырья и его соответствие объемам производства, а также доказать безопасность продукции.

Беларусь также взяла на себя обязательства до 05.08.2018 г. передать россиянам данные о результатах мониторинга, проводимого у белорусских «молочников» и их поставщиков на соответствие требованиям ЕАЭС по качеству. Кроме того, нам вменяется в обязанность добиться единообразия в работе российских и белорусских ветлабораторий, занимающихся контролем продукции, а значит, фактически переоснастить их по российским стандартам.

Комментарий «ЭГ». Как известно, покупатель всегда прав. Россия как раз и выступает здесь в роли покупателя. Поэтому удивляться претензиям, выдвигаемым нашим партнером по ЕАЭС, или возмущаться ими – дело бесперспективное. Надеемся, что дорожную карту наша сторона будет исправно исполнять, и мы в ближайшее время забудем о существующих между нашими странами проблемах в этой сфере.