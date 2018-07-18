Позитивная история сварщика из Сморгони, который стал видеоблогером 18.07.2018, 11:40

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В «молодости» он ездил шабашить в Россию.

В Сморгони есть потрясающе вкусные мороженое и сметана, батон как из детства, уютный парк в центре города, разбитые, кое-как залатанные дороги, совсем приунывший завод оптического станкостроения и Вася — сварщик по профессии и видеоблогер по призванию, пишет onliner.by.

Когда-то Вася в поисках заработка попал почти в рабство, сегодня живет в общежитии, снимает ролики о любимом городе и не мечтает о Минске. В общем, удивительный человек.

О покорении Москвы, отбитых почках и потерянных деньгах

Вася позитивный, вежливый и добрый, прямо как его фамилия — Добрийвечер. Коренной сморгонец, как и все (даже не сморгонцы), закончил школу. Потом обучился хитрому ремеслу сварки и отправился поднимать производство страны на местный филиал МТЗ. И по сей день здесь он трудится сварщиком в третьем цеху агрегатного завода. Но город знает парня как «о, это же Вася Добрийвечер! Тот, что видео снимает!».

Видео Вася начал снимать всего год назад. Долгое время было не до того — есть семья, двое детей, заработок не всегда был стабильным, в «молодости» ездил шабашить в Россию.

— Не было мысли там остаться?

— Никогда!

Воспоминания о восточной соседке у Васи не самые приятные. Нет, сегодня он с улыбкой рассказывает, как фактически попал в трудовое рабство, получил по почкам от милиции и остался без гроша в кармане. Но тогда явно было не до смеха.

— Только приехали на вокзал, а за нами — охрана. Схватили за шкирку, побросали в бус, пригрозили, и снова на работу.

История классическая. В поисках длинного или хотя бы деревянного рубля Вася поехал куда-то в Подмосковье строить отель. Само собой, нелегально. Кругом, как положено, грязь, лес и голодные волки, то есть такие же собратья по несчастью. Обещали вахтовую смену: три недели работаешь, получаешь деньги и на неделю едешь домой. Вася заподозрил, что что-то не так, когда прошло пять недель, но ни денег, ни положенного «чемодан, вокзал, домой» не дождался. Ночью решил бежать вместе с тремя соотечественниками.

— Только приехали на вокзал, а за нами — охрана. Схватили за шкирку, побросали в бус, пригрозили, и снова на работу. Хорошо, подружился с тамошним бригадиром, тоже Васей зовут. Придумал какую-то историю, будто дома проблемы и надо смотаться на несколько дней. Тот отпустил и дал $400 — гораздо меньше, чем заработал, но я все равно был доволен что тот слон. Киразачи в руки — и скорей на вокзал!

Окрыленный свободой, Добрийвечер прикупил крутые белые кроссовки, шапку и DVD из серии «три в одном». Оставшиеся деньги предусмотрительно рассовал по разным местам — что-то в потайной карман куртки, что-то в кирзовый сапог, мелочь оставил в карманах.

— Иду такой довольный по Белорусскому вокзалу на расслабоне. Сумка за плечом, кроссовки на ногах, шапка на голове, черная борода на лице. Мечтаю, как дома буду бабки тратить, и тут слышу: «Молодой человек!» Я ускоряюсь, и тут меня хвать за плечо, оглядываюсь — милиция. Ну все, думаю, прощайте мои денежки.

Отвели Васю в опорный пункт, сняли шнурки с белоснежных «кросс», перетянули дубиной по почкам, чтоб вспомнил, где еще деньги есть, кроме карманов, установили очередность, кто в каком порядке будет DVD с новинками смотреть.

— Позвал я начальника и говорю, может, по-братски как-то расстанемся? В общем, отдал я им все деньги — и деру. Шнурки в карман, сумку на плечо, шапку набекрень — и к поезду. А сам думаю, хоть бы еще какая милиция не увидела, у меня ж ничего не осталось, застряну тогда невесть насколько.

В тот раз Вася приехал домой без денег и DVD, но в белоснежных кроссовках. После этого ездил на заработки еще несколько раз, но вот уже года три как завязал.

«Медуза» по-сморгонски и сотни тысяч просмотров

Почему Вася начал снимать, он и сам не знает. Говорит, давно любил фотографировать, к снимкам относился как к живой памяти. Как-то в очередной раз тусовался в местной VK-группе «Слухи Сморгонь» и решил — почему бы не снять видео о местных завсегдатаях, ребятах, которых все знают по постам, но которых никто не видел вживую?

— Главная проблема — у меня не было камеры, только телефон. Хорошо, знакомый одолжил GoPro и штатив. Первые ролики длились минут по десять. Там не было ничего — просто запись одним дублем. Ни монтажа, ни музыки, ни эффектов — ничего.

Выкладывать первое видео в паблик, где тусуется чуть ли не половина города, было страшно. Но оказалось, что контент важнее технического исполнения. Видео приняли на ура, стали требовать продолжения.

О чем снимает Вася? Да обо всем. В городе, где проживает меньше 40 тысяч человек, он находит интереснейших людей и прикольные ивенты. Художник Айван, велосипедистка с ежедневными пробегами как у бывалого автомобилиста, трюкач-самоучка, ретро-пати, тракторный биатлон… В общем, сюжетов хватает. Однажды родилась идея сделать нечто вроде мини-передачи под названием «Шальны рубель», где Вася задает горожанам вопросы о Сморгони и награждает их цельным рублем за правильные ответы.

«Первые ролики длились минут по десять. Там не было ничего — просто запись одним дублем. Ни монтажа, ни музыки, ни эффектов — ничего».

Постепенно за креативом стал подтягиваться и технический уровень. Начал с монтажа видео… на смартфоне! Вася доставал флешку из уже собственной, купленной за 200 рублей бэушной GoPro, вставлял ее в простенький смартфон и что-то там пытался делать в простейшем редакторе — накладывал музыку, что-то вырезал/вставлял.

Однажды еще один сморгонец — Саня — вызвался подсобить с монтажом на более взрослом уровне. Правда, вскоре парень занялся своими проектами, а Васе ничего не оставалось, как сдуть пыль с видавшего виды компьютера, засучить рукава, скачать Moveavi и самостоятельно освоить программу.

— Полгода назад записывал путеводитель по Львову. Я знал, что никто монтаж делать не будет, поэтому отнес компьютер в ремонт, где его кое-как реанимировали, и научился редактировать видео сам. Знаю, что Sony Vegas круче, но мне и так пока хватает. Да и комп банально не потянет. А еще недавно научился с хромакеем работать!

Были какие-то терки с группой, модная елка из машин, создание собственного канала и прочие блогерские волнения. А вскоре пришлось столкнуться и с проблемой защиты авторских прав. В июне на день города в Сморгони играл военный оркестр. Играл «Медузу» Matrang, под которую зажигательно танцевал юный хипстер. Вася снял на телефон 30-секундный ролик, который только в VK набрал под 140 тысяч просмотров, в Instagram за день его посмотрели 100 тысяч раз. Видео разошлось по байнету, его загрузили на свои аккаунты несколько крупных СМИ. В одно из них с просьбой указать авторство обратился Вася, но его, мягко говоря, проигнорировали. «Ай, подумал, ну и ладно, черт с ним», — улыбается блогер.

«Для жизни Сморгонь однозначно лучше, чем Минск»

Однажды Васю вызвал директор агрегатного завода. Идти было страшно. Вдруг наснимал чего не то? Но нет, наоборот, говорят, забавно получилось. На заводе шепчут, что даже в Минске самый главный директор МТЗ посмотрел тракторный биатлон и поинтересовался, что за хлопец такой смешной снимает.

Сегодня он живет в общежитии вместе с женой-декретницей Юлей и двумя очаровательными ребятишками. Готовятся к переезду в свою квартиру, но надо закончить ремонт, на который не всегда хватает средств и времени.

— Вася, тебе что, нравится работать сварщиком? Не думал превратить хобби в работу и перебраться в Минск? Ты же за свое блогерство ничего не получаешь.

— Как не получаю? Мне нравится это делать! А по поводу сварщика… Ну, у меня есть стабильная работа, где я зарабатываю стабильные деньги, которые позволяют мне содержать семью.

— А если бы в Минске предложили $1500 — поехал бы?

— Лет десять назад не задумываясь ответил бы «да». Но сейчас мне 30, надо выплачивать кредит за квартиру, есть семья, а все взять и поменять сложно. Да и кто мне предложит такие деньги? Я реально смотрю на вещи и вижу, что мне еще совершенствоваться и совершенствоваться. В любом случае, для жизни Сморгонь однозначно лучше, чем Минск.

— Так нравится здесь?

— Я здесь родился! Здесь отличные люди, здесь все свои. Хватает, конечно, и проблем, я же не слепой. Вот производство развивается, что меня пугает. Не хочется, чтобы в погоне за рублем забыли о людях. Увы, но Сморгонь становится пригородом Островца (там строят белорусскую АЭС. — Прим.) — там строятся кинотеатры, больницы, там думают о досуге. У нас даже некуда с семьей сходить в выходной, попкорн пожевать да мультик посмотреть. Зато строится Kronospan, строится Kronospan и строится Kronospan. Это пугает.

Супруга Юлия смеется. Говорит, что поддерживает мужа, но только на 40%. Жалеет, что расходует жизненный потенциал, возвращается с работы и до двух ночи может сидеть за монтажом, а отдачи никакой.

— Иной раз кажется, лучше бы погуляли вместе в парке, сходили в кафе, а он сидит за компьютером. Человек одержим, тратит на видео много энергии, которую мог бы направить на семью.

На вопрос о том, чего ему не хватает для полного блогерского счастья, Вася отмахивается. Комп, правда, тупит при попытке посмотреть отредактированное видео, но сойдет. Старенькая GoPro вообще классная — маленькая, удобная, с fisheye. Может, со временем только купит микрофон да насобирает на стабилизатор — дорогущие, заразы!

— Понимаешь, мне не хочется делать абы что. Конечно, иногда я вижу, что ролик уже можно выкладывать и никто ничего не скажет. Но я очень придирчив к себе и когда вижу, что чего-то не хватает, изюминки какой-то, буду переснимать и делать так, чтобы самому понравилось.

— Вася, ну вот превращать хобби в работу ты не особо хочешь, времени уходит много — на семью не хватает. Все-таки зачем все это?

— Сколько человек смотрят мои ролики? Тысяча, если пособирать просмотры со всех каналов? Может хоть кто-то, хоть один человек из этой тысячи задумается о том, что даже в маленьком городе начинать делать то, что тебе нравится, что-то свое — это не страшно. Так, глядишь, и сделаем из Сморгони блогерскую столицу, — улыбается Вася, сварщик из третьего цеха и видеоблогер, который считает свой город одним из лучших на Земле.