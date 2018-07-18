Демократы в Сенате предложили заслушать переводчика Трампа о встрече с Путиным 8 18.07.2018, 11:14

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За подобные слушания высказались и представители республиканцев.

Сенатор от Демократической партии США Джанни Шахин призвала переводчика президента США Дональда Трампа дать показания в Конгрессе по личной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом сообщает CNN.

"Я призываю заслушать американского переводчика, который присутствовал во время встречи президента Трампа с Путиным, чтобы раскрыть, что они обсуждали в частном порядке. Этот переводчик может помочь определить, чем президент поделился / пообещал Путину от нашего имени", – заявила она.

Ее инициативу поддержали и другие демократы. Лидер демократов в Сенате Чак Шумер предложил немедленно провести слушания вообще со всеми высокопоставленными членами делегации, которые присутствовали на встрече президентов США и России.

За подобные слушания высказались и отдельные представители республиканцев.

"Переводчик Дональда Трампа должен немедленно дать показания в Конгрессе о том, что говорилось приватно" - заявил представитель Республиканской партии Джо Кеннеди.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп оказался под шквалом критики за свое выступление на пресс-конференции в Хельсинки после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.