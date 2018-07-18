Егор Шарангович: НХЛ – это мечта детства 18.07.2018, 12:38

Белорусский хоккеист рассказал о о подписании контракта с «Нью-Джерси».

20-летний форвард Егор Шарангович прокомментировал подписание трехлетнего контракта с «Нью-Джерси», пишет официальный сайт «Динамо».

– Как прошел кэмп новичков «Нью-Джерси»?

– На позитиве. Было очень интересно. Нам всегда создавали командную атмосферу. Проводили мероприятия, которые объединяли ребят. Утром тренировались на льду, затем занимались «на земле», а вечером обязательно тимбилдинг. В первый день поехали на футбольную арену на барбекю, во второй – посетили бейсбольный матч, в третий – поиграли в гольф, в четвертый – погонялись на картингах… В общем, программа была очень насыщенной, поэтому время пролетело незаметно. Правда, я понял, что надо подтянуть английский. Иногда тяжеловато давалось общение с партнерами. Сейчас это основная цель на лето.

Тренировки? Еще за день до открытия лагеря провели втягивающее занятие. Познакомились с тренерским штабом и руководством. После начала кэмпа разделились на группы и приступили к основным тренировкам. Кстати, было много упражнений, которые практиковались в сборной Беларуси и в «Динамо». И вообще система очень похожа на ту, что прививает Горди. Потом еще был турнир «три на три», а в последний день сыграли «двусторонку».

– Кто-то из руководства «Нью-Джерси» общался с тобой?

– Заместитель генерального менеджера. Поговорили в конце кэмпа, он поинтересовался дальнейшими планами. Я сказал, что очень хочу остаться за океаном и пробиться в НХЛ.

– Что чувствовал, когда подписывал контракт с «дьяволами»?

– Конечно, НХЛ – это мечта детства! Получается, стал на шаг ближе к этой мечте. Но сейчас надо еще больше трудиться, чтобы попасть в сильнейшую лигу мира.

– Почему решил первым делом после подписания контракта отправиться в Раубичи?

– Очень хотел сказать спасибо тренерскому штабу «Динамо» за прошлый сезон. За то доверие, которое оказывали. Порой у меня не все получалось, но наставники продолжали доверять. Давали достаточно игрового времени для молодого хоккеиста. Благодаря этому и смог вырасти за минувший год.