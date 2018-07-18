Защитники Куропат собираются нести обращение в администрацию Лукашенко 18.07.2018, 13:20

Фото: svaboda.org

Активисты продолжают защиту урочища.

Защитники Куропат объявили о широкой кампании бойкота ресторана "Поедем поедим". Об этом сопредседатель оргкомитета партии БХД Павел Северинец заявил на импровизированной пресс-конференции 18 июля, сообщает "Еврорадио".

Кроме развлекательного учреждения около Куропат планируется бойкотировать другие рестораны Зайдеса. Например, в четверг, 19 июля, планируется провести бойкот ресторана "Гранд Кушавель" в Минске.

Также защитники Куропат обратились к поставщикам продуктов в ресторан "Поедем поедим", чтобы те отказались от сотрудничества с этим учреждением. По словам Северинца, это компании "Лидское пиво", "Vino & Vino", "Морозпродукт", "Е-доставка".

Отдельное обращение принято к руководителям религиозных конфессий в Беларуси. Кроме того, защитники Куропат готовят обращение в aдминистрацию Лукашенко насчет увеселительного заведения около Куропат.