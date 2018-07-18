Похудеть к пляжу: инструкции от супермоделей 18.07.2018, 13:31

Только проверенные методы.

Быстрая диета от Алессандры Амбросио, вариант тренировки в отпуске от Изабель Гулар и «секретное оружие» Эмили Ратаковски в быстрой борьбе с лишним весом – обо всех этих методах похудения к пляжному отдыху пишет издание beautyhack.ru.

Ирина Шейк

Модель очень любит вкусно поесть и иногда балует себя блюдами русской кухни. Любимый перекус модели – кефир или сушеное манго. Идеальная фигура Ирины – результат регулярных занятий спортом: она бегает по утрам и 3-4 раза в неделю занимается пилатесом или боксом. Физические упражнения помогают модели справиться и с нагрузкой от частых перелетов – простая зарядка разминает мышцы и спасает организм от обезвоживания.

Эмили Ратаковски

Подтянутое тело не далось модели от рождения. Она придерживается строгой диеты – ест морепродукты, нежирное мясо, крупы и овощи. Эмили не забывает и о спорте (хотя занятия в зале вгоняют ее в скуку). Раз в неделю она занимается йогой, а в другие дни – любой физической активностью на свежем воздухе (например, хайкингом). А если Эмили нужно экстренно привести себя в форму, она садится на соковую диету.

Изабель Гулар

Модель регулярно занимается спортом и не расслабляется даже во время отдыха на пляже. Она бегает по песку, давая мышцам в два раза больше нагрузки, а после медитирует и занимается йогой у берега моря. Занятия спортом Изабель «подкрепляет» овощными салатами и смузи, которые готовит сама.

Кэндис Свейнпол

«Ангел» Victoria’s Secret, которая стала мамой во второй раз меньше месяца назад отказывается от жестких диет даже перед показами. Она считает, что ключ к идеальной фигуре – сытные завтраки и активные тренировки. Любимые упражнения Кэндис – полуприседания, пульсирующие махи и боксерские удары.

Алессандра Амбросио

Модель воспитывает двух детей – дочку Анну Луизу и сына Ноа Феникса. После рождения первого ребенка у Алессандры было всего три месяца, чтобы привести себя в форму перед показом Victoria’s Secret. Пришлось прибегать к экстренным мерам – есть не более 1 200 калорий в день. А в обычной жизни ее питание очень сбалансировано – модель ест курицу, рыбу и овощи.