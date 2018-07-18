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Как самолеты из Литвы вылетают на «охоту» за российскими подлодками

  • 18.07.2018, 14:30
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Фото: Lietuvos KOP nuotr.

Авиация НАТО предотвращает провокации РФ на Балтике.

На прошлой неделе, когда все внимание было обращено на бурный саммит НАТО в Брюсселе, у берегов Дании, в проливе Каттегат появился K-266 "Орёл". Этот подводный крейсер практически идентичен затонувшему 18 лет назад "Курску". Субмарина пыталась тихо пройти через пролив под покровом ночи. Но его маневры не остались незамеченными, сообщает delfi.lt.

Если в прошлом году во время традиционного парада судов в Санкт-Петербурге Россия открыто продемонстрировала атомный ракетный подводный крейсер "Дмитрий Донской" в проливе Большой Бельт, то на этот раз, кажется, россияне хотели остаться незамеченными.

"Орёл", который ночью пересек Каттегат и Большой Бельт, меньше "Дмитрия Донского" (первый 154 м, а второй 175 м). Но все же это довольно большая подлодка, заложенная в 1989 году.

Всего в российском флоте 5 подлодок такого класса, три модернизируют в доках, еще 3 строят. Одна из подлодок этого класса – печально известный "Курск" был потерян в 2000 г. во время катастрофы в Баренцевом море. На "Орле" также произошел пожар - во время ремонта в 2015 г., был сильно поврежден корпус подлодки.

Фото: AFP/Scanpix

У экспертов беспокойство вызывает два атомных реактора OK-650, произведенные в 80-ые годы, такие же как на "Дмитрии Донском". "Меня беспокоят 40-летние атомные реакторы на подлодке – ведь ей придется пройти вдоль берегов Норвегии в Балтийское море, к этому нужно подготовиться", – сказал эксперт фонда атомной физики Bellona Нильс Бомер.

Эксперты этого фонда неоднократно поднимали вопрос плохого состояния российских атомных подлодок, критиковали Кремль за недостаточную безопасность. Кроме того, участие таких больших подлодок в параде, в довольно мелком для них Балтийском море, по мнению экспертов, шлет другую весть.

"Размещение такого корабля в Балтийском море - это часть шоу и возможно, атомный сигнал для НАТО. Размещение "Дмитрия Донского" в этом регионе бессмысленно – это слишком большая подлодка для эффективного действия в неглубоком Балтийском море.

Фото: Reuters / Scanpix

Кроме того, это стратегический ракетоносец, а в кризис свой ядерный потенциал надо бы держать подальше от противника", – сказал в прошлом году DELFI о появлении "Дмитрия Донского" представитель американского исследовательского центра Atlantic Council Магнус Норденман.

В Балтийском море подходящую мишень не найдет и "Орёл", поскольку в нем нет американских ракетоносцев для противодействия которым он предназначен. Самые крупные корабли НАТО на Балтике - десантные. Однако необычный шаг сделали и союзники по НАТО, а именно португальцы, которые перед появлением "Орла" разместили в Литве патрульный самолет P-3 CUP Orion. Он появился на базе в Шяуляй в конце июня вместе с португальскими истребителями F-16.

Фото: Lietuvos KOP nuotr.

Официально сообщалось, что P-3 CUP Orion "должен укрепить контингент истребителей миссии воздушной полиции и улучшить патрулирование". Это один из самых надежных и важных самолетов НАТО.

Его назначение – не только патрулирование, разведка мишеней в море, но и борьба с подлодками и кораблями. Подобные самолеты в последнее время все чаще летают над Балтийским морем, но до сих пор они летали с баз в Германии. Этот самолет снабжен оружием для борьбы с подлодками.

Конечно, в мирное время "Орёл", плывущий на парад, не представляет опасности, но наблюдение за ним – неотъемлемая часть "игры" в кошки мышки между НАТО и Россией. P-3 CUP Orion отслеживали советские подлодки и во время холодной войны. P-3C CUP+, который базируется в Зокняй, оборудован усовершенствованной навигационной системой, системой связи и оборудованием для отслеживания подлодок.

Этот самолет останется в Шяуляй до середины августа. Участие в миссии воздушной полиции в Литве для португальцев имеет большое значение, поскольку пилоты могут тренироваться в реальных условиях. Это на пользу не только пилотам истребителей, но и экипажам P-3C CUP+, которые в Литве получат новый опыт – неглубокие воды Балтийского моря - отличная среда для отслеживания подлодок, например, класса Кило, которые Россия вооружила крылатыми ракетами "Калибр".

Фото: Vida Press

Интересно, что Португалия единственная из участников миссии воздушной полиции НАТО в Литве доставляет сюда P-3CUP и уже не в первый раз (первый был в 2014 г., когда Швеция искала в Балтийском море подлодку).

Тогда Швеция открыто не обвиняла во вторжении в свои воды какую-то конкретную страну, но большинство шведских аналитиков считали, что это была подлодка из России.


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