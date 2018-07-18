Чемпионка мира ведет соцсети по-белорусски: Это патриотично 4 18.07.2018, 15:29

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Карина Таранда

Фото: Ben Hoskins/Getty Images

Карина Таранда использует родной язык и в повседневной жизни.

На днях в финском Тампере состоялся чемпионат мира по легкой атлетике среди юниоров, пишет nn.by.

В прыжках в высоту с национальным рекордом (1,92 метра) победила белоруска Карина Таранда.

Девушка родом из Барановичей, ей 19 лет. Она ведет свои социальные сети — ВКонтакте и Инстаграм — по-белорусски.

«В жизни я стараюсь пользоваться белорусским языком. Считаю, что вести социальные сети по-белорусски — это патриотично. На меня подписываются люди из других стран, им сразу понятно, что у нас есть свой язык. Ведь некоторые считают, что здесь русский господствует, а своего нет», — говорит девушка.

Когда у нее родилась это понимание?

«А всегда оно было. В Барановичах я разговаривала по-белорусски, у бабушки… Это потом, когда начала ездить в Минск, то уже больше по-русски начала. Но когда домой приезжаю, то в основном разговариваю по-белорусски. А в Минске если начинаешь, то люди оборачиваются. Что-то непривычное, странное, для них. Я с парнем своим тоже разговариваю по-белорусски, когда настроение хорошее. И с мамой — она в МЧС работает. Если уж кто-то в гости приходит и по-русски говорит, то мы подстраиваемся», — рассказала Карина.

«И с тренером на тренировках иногда по-белоруски говорим, — уверяет чемпионка мира. — Место белорусского языка в стране несправедливо мало. Я против такого. Может показаться, что с таким подходом он полностью исчезнет и через 50 лет останется только в книгах. Не популяризируется, школы белорусской нет».

Девушка также говорит, что планирует прежде всего реализоваться в спорте, а уж потом — семья.

«Я учусь в БГУФК на реабилитолога. По-видимому, когда со спортом завершу, то этим и буду заниматься», — подытожила Карина.