Российские военные ворвались со стрельбой в армянское село 7 18.07.2018, 16:01

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Местные жители подумали, что началась война.

Российские военные устроили учения со стрельбой в армянском селе. Об этом сообщает армянское издание «Аравот».

По словам журналистов, жители были повергнуты в ужас и подумали, что началась война. После окончания учений на местности остались патроны.

«До трех десятков солдат перекрыли дорогу села, остановили свою колонну, и такие звуки, выстрелы! Хорошо, что патроны были небоевые. Весь народ сразу выбежал из домов после этих звуков, даже есть дети, которые потеряли сознание. Оскорбительно то, что никого не предупредили, что на территории вашей общины будем проводить учения. Если кто-то из Армении в Российской Федерации сделает такое, в общине хотя бы с одним домом, то раздули бы трагедию! Хорошо, поняли, что военная база, спасибо, защищают, но не должны приходить и устраивать боевые действия на территории села!», — говорит очевидец событий Вардан Макеян.

Известно, что глава армянского села выражает недовольство тем, что российская техника со 102-й военной базы разрушила дороги и улицы.

Местным жителям удалось снять происходящее на видео.