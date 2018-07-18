В США пес с ранчо научился кататься на пони без седла 18.07.2018, 16:40

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Собака Делли и пони Спэнки — уникальный пример практичного союза.

Поселившись на ранчо у тренера лошадей, пони отказывался подчиняться и возить на себе людей. Проблему решила другая домашняя питомица — Делли. Собака подружилась со Спэнки и стала, вероятно, единственным в мире псом-наездником, пишет medialeaks.ru.

Американка Франческа Карсон владеет ранчо с домашними животными в городе Спокан, штат Вашингтон. Женщина тренирует лошадей для наездников, а в свободное время снимает небольшие видеоролики о своих любимых питомцах — пони Спэнки и собаке Делли.

Последние восемь лет пони и пёс демонстрируют чудеса межвидовой дружбы и получают от неё свои бонусы. Франческа рассказала изданию Daily Mail, что привела Спэнки на ранчо, когда ему было два года. Пони не находил себе места, был агрессивен и отказывался общаться как с лошадьми, так и со своей хозяйкой. Беспокойство животного осложняло Франческе задачу по его тренировке, но решить проблему помогла Делли — её домашний пёс породы джек-рассел.

Публикация от Dally&Spanky (@dally_and_spanky) 15 Июл 2018 в 1:38 PDT

Во время одной из изнурительных тренировок Делли без единой команды сама запрыгнула Спэнки на спину. Пёсель пробыл на ранчо на год дольше пони, а потому можно допустить, что опыт в верховой езде у него имелся.

Делли не раз сидела и смотрела, как я тренирую Спэнки. И однажды она просто запрыгнула на него. В тот день и началась их дружба.

Действительно, посмотрев видео, вряд ли кто-нибудь скажет, что Делли чувствует себя с пони неуверенно.

Публикация от Dally&Spanky (@dally_and_spanky) 10 Апр 2018 в 10:59 PDT

С тех пор пёс и пони всё чаще проводили время вместе, и Делли нередко предпочитала передвигаться по ранчо не иначе, как на своём огромном приятеле. И Спэнки с этим считается до сих пор.

Очевидно, он знает, когда Делли запрыгивает ему на спину. Обычно он ходит очень быстро, а с ней он очень, очень осторожен.

Союз собаки и маленькой лошади стал идеальной рекламой для бизнеса Франчески. Когда клиент отчаивается и отказывается поверить, что ему удастся справиться с лошадью и научиться верховой езде, женщина просто показывает человеку своих уникальных питомцев.

Кроме невероятного баланса, собаке удалось войти к пони в доверие. Их дружба помогает понять лошадей и собак и способствует работе с трудными животными

По словам женщины, Делли до сих пор является единственной собакой, которая может ездить на лошади (пускай и маленькой) без седла. В сентябре 2018 года хозяйка собирается снять целый фильм об удивительной собаке и её пони. А пока только посмотрите, как Делли смотрит на пёселей-слабаков, которым лошади не по зубам.

Сейчас Франческа успешно посвящает Делли и Спэнки страницу в инстаграме, где у пары 10 тысяч подписчиков.