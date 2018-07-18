Путин боится «России будущего»1
- 18.07.2018, 18:09
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Минюст РФ приостановил регистрацию партии сторонников Алексея Навального.
Министерство юстиции РФ приостановило регистрацию партии «Россия будущего» сторонников Алексея Навального. Об этом российский оппозиционер сообщил в своем блоге, опубликовав соответствующее заключение Минюста РФ.
По словам Навального, основания для отказа в регистрации, приведенные министерством в документе, являются надуманными и противоречивыми.
«Мы все эти «нарушения» устраним, соберем новый съезд, после устранения оснований приостановления регистрации нашу партию обязаны зарегистрировать. В своей правоте мы уверены. Иллюзий у нас нет. Путин не хочет регистрировать партию, которая побьет его «Единую Россию», - сказал Навальный.
Алексей Навальный пытается зарегистрировать собственную партию под различными названиями с 2012 года, но уже седьмой раз получает отказ Минюста.
Учредительный съезд нового партийного объединения «Россия будущего» состоялся 19 мая.