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Лучшая операция Pussy Riot

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  • Майкл Наки, «Эхо Москвы»
  • 18.07.2018, 22:22
  • 1,599
Фото: epa

Нет, ну крутая же акция!

Неважно даже, что они хотели сказать. Я просто с детства люблю всякие сериалы и фильмы про сложные операции. И как всё было выполнено здесь! Красота! Прошли на стадион, пронесли форму, пользуясь безмерным уважением и страхом перед полицейским одеянием, БЕСПРЕПЯТСТВЕННО вышли через два кордона на поле. Да ещё и с футболистами взаимодействовали. Кто-то как Верзилов с хорватом. Кто-то как другая участница PR дала пять Мбаппе. Это прям как 13 друзей Оушена, ну или три подруги Верзилова, если быть точным.

И ещё несколько мелких деталей. Любой болельщик или зритель трансляции из другой страны и зарубежная пресса просто не смогли пройти мимо картины, когда людей в полицейской форме утаскивают с поля. Они волей-неволей задались вопросом — а что это, собственно, было? И начали разбираться. Увидели и манифест, и написали/прочитали, кто такие Pussy Riot. Ну и на сладкое. Абсолютно никакой возможности пришить к этому перформансу уголовку не существует даже в нашей невероятной гибкой системе правосудия. Да, им со злости влепили по 15 суток, но и злость-то от того, что ну никак в тюрьму не засадить. В общем, независимо от посыла, меня эта акция впечатлила невероятно. Слишком она была хорошо продумана и реализована.

Ну и я понимаю тех, кто говорит, мол, вот, на две минуты игру прервали. Но послушайте, в одном из матчей Неймар валялся пять минут на поле. А во время полуфинала Англия — Хорватия, игрок последней так долго лежал на газоне, что дважды англичане НАСИЛЬНО его поднимали. В конце концов это же всё шоу. И выступление Pussy Riot шоу никак не навредило, скорее даже наоборот.

Майкл Наки, «Эхо Москвы»


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