В Петербурге прошли пикеты в поддержку крымских татар 18.07.2018, 22:46

Около 10 активистов вышли на Невский проспект.

Около 10 активистов вышли на Невский проспект в поддержку крымских татар, в то же время их акция проходила в рамках продолжающейся во всём мире кампании протеста "SaveOlegSentsov". Одна из организаторов пикетов, активистка петербургского демократического движения "Солидарность" Ольга Смирнова считает обе повестки тесно связанными. Кроме того, участники пикетов обратили особое внимание на продолжающуюся уже 35 дней голодовку фигуранта ялтинского дела "Хизб ут-Тахрир" правозащитника Эмира-Усеина Куку, передает “Радио Свобода”.

Активисты потребовали прекращения преследования крымских татар и выполнения условий Сенцова, что равносильно сохранению ему жизни. Среди требований активистов было также восстановление признанной мировым сообществом границы между Россией и Украиной, нарушение которой они считают первопричиной репрессий. Не везде пикеты прошли гладко. На активиста, стоявшего возле набережной Фонтанки, напал агрессивный прохожий, который отнял у него плакат, порвал и выбросил в Фонтанку.

Кроме того, пикеты были ненадолго прерваны появлением протестующих против повышения пенсионного возраста. Эта акция была организована несколькими левыми партиями и движениями, около 200 представителей которых вышли на Невский проспект без плакатов, но с "красными карточками" - чтобы показать их грядущему увеличению пенсионного возраста. ОМОН блокировал несанкционированное шествие, 10 человек были задержаны. Хотя участники пикетов в поддержку Сенцова и крымских татар не присоединились к "пенсионной прогулке", считая ее повестку политически неверной, но, поддерживая право людей с разными убеждениями на массовые акции, они, закончив свои пикеты, в знак солидарности направились к 78 отделу полиции, куда повезли задержанных.